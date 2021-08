Martin Couney bio je poljski zagovornik neonatalne tehnologije. Poznat je kao i 'doktor za inkubatore', iako zapravo uopće nije bio liječnik. Američka povijest pamti ga po njujorškoj "izložbi" iz 1920. godine u kojoj je predstavio prerano rođene bebe u inkubatorima. Smatra se da spasio tisuće novorođenčadi i 'pogurao' tehnologiju inkubatora u moderan svijet, piše New York Post.

Nije imao nijedan medicinski dokument, iako je često tvrdio da je štićenik svjetski poznatog francuskog liječnika Pierre-Constanta Budina koji je popularizirao inkubatore u Europi, za tu tvrdnju nikada nisu pronađeni dokazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Antina lopta skupila sredstva za Palčiće

Rođen je u Pruskoj 1869. godine, a sa 18. godina doselio se u New York. U knjizi “The Strange Case of Dr. Couney: How a Mysterious European Showman Saved Thousands of American Babies” autorica Dawn Raffel govori o čovjeku koji je 40 godina bio jedina nada sa roditelje prijevremeno rođene djece u New Yorku i okolici. U knjizi se spominje da je spasio između 6500 i 7000 života.

Inkubatori su izumljeni u Europi krajem 19. stoljeća, evolucijom inovacija iz Rusije, Njemačke i Francuske. Couney je tvrdio da ga je 1896. Budin, stvarni pionir inkubatora, poslao da ih izloži na Velikoj industrijskoj izložbi u Berlinu. Umjesto da stoji pored praznih strojeva, Couney je, nazivajući ih "mrijestilištem za djecu", rekao da je shvatio koliko bi bilo učinkovitije kad bi u njima boravile stvarne bebe.

Nepoznato je gdje se Couney prvi put susreo s tadašnjim inkubatorima. Autorica vjeruje da uopće nije prisustvovao tadašnjoj izložbi u Berlinu, ali da je čuo za nju i ubrzo se počeo zanimati za takve inovacije. Zna se samo da je izložba u Berlinu odjeknula u SAD-u te da je preplavila novinske članke.

Kakvu god priča imala pozadinu, Couney je 1903. inkubatore izložio na bruklinskom Coney Islandu na kojem je bio smješten zabavni park. "Izložba" inkubatora sa stvarnim bebama na tom mjestu se održavala narednih 40 godina, a posjetitelji su plaćali 25 centi da bi mogli vidjeti sićušne bebe. Novac od ulaznica uložen je za skrb te djece. Couney nije bio drugačiji od ostalih zabavljača u lunaparku, privlačeći posjetitelje parolama kao da ih poziva na ringišpil. Sve to zvuči pomalo bizarno, no te su bebe na taj način dobivale potrebnu skrb, piše u knjizi.

Unatoč svom showbizu, Couney se bavio plemenitim poslom i shvaćao je to ozbiljno. Izložba je bila besprijekorna. Roditelji su svoju novorođenčad u panici dovodila njemu, a on je svoj posao shvaćao ozbiljno i zbrinjavao ih u inkubatorima.

Ne zna se točno koliko je djece preživjelo, a koliko umrlo. Tvrdio je da je stopa preživljavanja 85 posto, jednom prilikom rekavši da su djeca najčešće umirala u periodu od 24 do 48 sati nakon što su dovedena.

Kasnije se sastajao sa djecom koje je spasio, odnosno organizirao je javna okupljanja gdje su dolazili oni koji su preživjeli u njegovim inkubatorima.

Kroz dva desetljeća spašavanja beba, Couney je počeo razmatrati druge mogućnosti. Pokušao je prodati, ili čak donirati, svoje inkubatore bolnicama, ali oni ih nisu željeli. Čak je 1940. ponudio sve svoje inkubatore gradu New Yorku, ali je odbijen. Autorica smatra da tadašnje bolnice nisu imale stručnjake koji su znali baratati takvim strojevima. Isto tako, društvo u to vrijeme nije imalo suosjećanja za takvu djecu. Bilo je podobno rađati samo zdravu i sposobnu djecu, dok su ona "iz inkubatora" kasnije imala teškoća u razvoju.

- Couney je umro 1950. godine u dobi od 80 godina, a svoju je izložbu zatvorio sedam godina prije. Iste je godine bolnica Cornell u New Yorku otvorila svojevrsni odjel za prijevremeno rođeno djecu i tada je Martin Couney rekao je da je njegov posao ovdje završen - piše autorica.