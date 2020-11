Dokumentarni film 'Lavovi Visa' je pobjednik 6. Međunarodnog festivala arheološkog filma

Film 'Lavovi Visa' autora Nicole Bongiornoa iz Italije pobjednik je 6. Međunarodnog festivala arheološkog filma održanoga on-line, priopćeno je iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split koji je i organizator

<p>Riječ je o akcijsko-avanturističkom dokumentarnom filmu koji donosi priču o legendarnoj Viškoj bitci iz 1866. godine, značajnoj u povijesti pomorstva jer je to prva velika pomorska bitka u kojoj su sudjelovali oklopni ratni brodovi i koja je u kontekstu talijanskog Risorgimenta pokrenula temeljne geopolitičke promjene u nekoliko europskih država, navodi se u priopćenju.</p><p>Druga je nagrada pripala filmu "Neandertalac, misterij špilje Bruniquel", francuskog autora Luc-Henri Fagea, koji govori o tragovima neandertalca u francuskoj špilji i četverogodišnjem speleološko-arheološkom istraživanju koje je otkrilo mnoge tajne, a treću je dobio još jedan talijanski film "ArtQuake. Spašena umjetnost". Autor Andrea Calderone u tom filmu progovara o sudbini umjetnosti nakon potresa i načinu na koji umjetnost može pomoći prebroditi traumu, priopćeno je.</p><p>Zahvaljujući na nagradi, autor prvonagrađenog filma o Viškoj bitci "Lavovi Visa" Nicolò Bongiorno je izjavio kako su pokušali ispričati priču o bitci koja je razdvojila, na način da danas može ujediniti s pogledom u budućnost i mediteranski duh.</p><p>Svima je zahvalio pogotovo stanovnicima Visa i Jošku Božaniću koji ga je "istinski nadahnuo, kao pravi mediteranski duh koji je upoznao i ponio u srcu boraveći i snimajući film i upoznavši divne ljude".</p><p>Festival se održao od 4. do 6. studenog, a svi filmovi prikazani na festivalu on-line u realnom vremenu, mogu se pogledati i nakon zatvaranja festivala od petka 6. studenog u 21.30 sati do nedjelje 8. 11. u ponoć. Nalaze se na <a href="https://www.mhas-split.hr/dogadanja/medunarodni-festival-arheoloskog-filma/detalj/artmid/1148/articleid/210/6th-international-archaeology-film-festival-mfaf">linku</a>.</p>