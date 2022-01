Poanta je da će najjeftiniji saloni morati najviše podići cijene i to do oko 50%, dok će saloni koji imaju skuplju, realniju cijenu, samo malo dizati cijene i to neće biti neki šok za njihove klijente. Na finalne cijene utječu i cijene materijala, a sve je usred korona krize skočilo, što se mora, bez obzira na euro, odraziti i na cijene usluga salona.