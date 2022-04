Donirao je spermu prijateljici, ali nije rekao ženi - onda je prijateljica došla reći: 'Hvala!'

Sve bi ostalo obavijeno velom tajne da prijateljica nije zahvalila i njegovoj supruzi na doniranoj spermi. Neimenovana 30-godišnja Britanka željela je postati majka, ali nije joj se svidjela ideja uključiti seksualno nekog muškarca u to, a još manje živjeti kasnije s njim.

Odlučila se na medicinski potpomognutu oplodnju. Ispričala je to 31-godišnjem oženjenom prijatelju koji joj je velikodušno ponudio biti donator. Međutim, o tome nije prethodno razgovarao sa suprugom niti joj je kasnije rekao da je donirao svoju spermu prijateljici.

Sve su obavili u licenciranoj klinici i dogovorili da u budućnosti on neće biti dužan plaćati alimentaciju niti imati bilo kakve obveze.

- Nikad mi nije palo na pamet da bi se on ponudio biti donor bez znanja svoje žene. Sad sam u 33. tjednu trudnoće s djevojčicama, blizankama. Oduvijek sam željela djecu, ali nisam mislila da ću ih imati jer sam aseksualna osoba. Međutim, počela sam se osjećati dovoljno stabilno da sama donesem dijete na svijet - ispričala je na Redditu.

- Kad sam prijatelju, kojeg znam još iz srednje škole, ispričala na koji način planiram postati mama, sam se ponudio biti donor 'kako spermu ne bih dobila od nekog anonimnog te da bi tako imala priliku provjeriti povijest bolesti' - nastavila je.

- Pristala sam, ali sam mu jasno dala do znanja da on neće imati roditeljsku ulogu u djetetovom životu, u najboljem slučaju može postati počasni 'ujak' zbog našeg prijateljstva. Bio je sretan zbog našeg dogovora. Nije mi palo na pamet da bi to ponudio, a da prije toga nije o tome razgovarao sa svojom ženom - dodala je.

- Obavili smo to u klinici koju je odobrila Uprava za humanu oplodnju i embriologiju (HFEA - Human Fertilisation and Embryology Authority), a dio procesa bilo je i potpisivanje papira po kojima on nema nikakva zakonska prava ni obveze prema bebama - prisjetila se.

Postupak je bio uspješan. Iako se nije nadala blizankama, već jednom djetetu, sretna je zbog toga. Nedavno je odlučila zahvaliti prijatelju i njegovoj supruzi na svemu.

- Izvela sam ih na večeru, da im zahvalim što su to učinili za mene i kako bismo proslavili što sam u trećem tromjesečju trudnoće. Ali, njegova supruga ostala je zbunjena nakon što sam spomenula razlog večere. Potom se jako naljutila i tražila objašnjenje: 'Zašto smo to krili od nje?'. Bila sam jednako šokirana kao i ona - rekla je.

Sad su obje žene gledale u njega, a trudna prijateljica ga je pitala: Pa zar nisi rekao ženi za to?'.

- Pokušavao je i meni i njoj objasniti kako je mislio da to nije važno jer uopće nema prava prema toj djeci. Njegova supruga se zbog toga još više naljutila. Rekla mu je da joj nije nimalo ugodna činjenica što će njihov šestogodišnji sin imati sestre koje mu zapravo nisu sestre - pojasnila je.

- Sad njegova supruga želi da se dio našeg dogovora promijeni te da on ima pravo glasa vezano za blizanke. Uglavnom, nas troje smo se na kraju jako posvađali. Njegova supruga je čak postala sumnjičava, pitala je: Zašto bi mi on uopće ponudio tako nešto?'. Cijela situacija se zakomplicirana. Osjećam se krivom iako znam da nisam kriva. Trebao je o tome najprije porazgovarati sa ženom - dodala je, a prenosi Daily Mail.

