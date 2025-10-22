Obavijesti

Jesen u loncu

Donosimo tri recepta koja mirišu na topli dom i savršeno posuđe za kuhanje

Donosimo tri recepta koja mirišu na topli dom i savršeno posuđe za kuhanje
Foto: PROMO

Jesen se ušuškala u naše domove. Ne odjednom, već polako. Zrak je svježiji, sunce mekše, dani kraći. Na ulicama šušte suhi listovi, a u nama se javlja poznati osjećaj - vrijeme je da usporimo

Ljeto nas nosi, vuče van, puni energijom. Jesen, naprotiv, poziva nas unutra - u dom, u misli, u mirniji ritam. To nije tuga, već promjena tempa. Prilika da se spojimo s onim što nas smiruje. 

Zamijenili smo sandale vunenim čarapama, gradske žurbe večerima uz čaj i mirisom hrane što se lagano krčka na štednjaku. Usporenost više nije mana nego luksuz. Vrijeme je za topli dom i obitelj oko stola. A kad se kuća umiri, kuhanje postaje više od obaveze. Ono postaje ritual. Tada vadimo teže lonce, emajlirane posude i omiljene tave. Želimo da jelo zadrži toplinu, da miris traje i da stol izgleda lijepo bez posebnog truda. Mi smo otkrili posuđe koje nudi upravo to! 

Zašto baš Le Creuset? 

Le Creuset je brend koji predstavlja sinonim za kvalitetu, tradiciju i bezvremenski dizajn. Nastao 1925. u francuskom selu Fresnoy-le-Grand, ovaj brend već sto godina ručno lijeva posuđe od emajliranog lijevanog željeza u prepoznatljive živopisne boje. Svaki komad prolazi kroz ruke majstora i to kroz više od 15 faza obrade kojima dobija sjaj kakav danas poznajemo. Njihovi lonci, tave i posude poznati su po izdržljivosti, ravnomjernom provođenju topline i prepoznatljivom dizajnu. Le Creuset nije samo posuđe već nasljeđe kuhanja koje se prenosi iz generacije u generaciju. 

Emajlirana unutrašnjost ne traži sezoniranje, ne prima mirise i lako se čisti. Zapeče meso do savršene korice, a zatim nježno kuha satima. Težak poklopac čuva vlagu i vraća kondenzat natrag u jelo, pa svaki zalogaj ostaje sočan.Višenamjenska upotreba čini ga praktičnim: s ploče ide ravno u pećnicu, a zatim na stol. Jednom kad ga probate, teško se vraćate na drugo posuđe. Jer s Le Creusetom hrana ima dublji okus, a kuhanje postaje smiren, gotovo meditativan proces. 

Boje koje griju prostor 

Topli tonovi ovog posuđa, od vatreno narančaste do dubokog bordoa, savršeno prate jesen. Na polici djeluju kao ukras, a na stolu kao dio obiteljske tradicije. Jedan komad u boji "plamena" unosi toplinu u kuhinju bez ijedne svijeće. 

Koje komade odabrati? 

Ako tek počinjete slagati kolekciju, krenite s jednim svestranim komadom: 

  • Braiser – za jela "na žlicu", punjene paprike ili ragù. 

Svaki komad je investicija, ali i nasljeđe. Uz malo njege, trajat će desetljećima. 

Jesenski recepti za sporo kuhanje 

Le Creuset posuđe najviše dolazi do izražaja kad kuhanje postane polako, s namjerom. Kad se mirisi miješaju, para lagano podiže poklopac, a jelo se pretvara u priču o toplini doma. Donosimo tri jesenska recepta koji izvlače maksimum iz lijevanog željeza: 

Goveđi gulaš s crnim vinom 

Duboki okusi i bogata aroma čine ovaj gulaš klasikom koji nikad ne dosadi. 

U zagrijanom Le Creuset okrugloj posudi promjera 30 cm zapečete kocke govedine na malo ulja, samo dok ne dobiju tamnu, karameliziranu koricu – to je ključ okusa. Meso izvadite, a u istu posudu dodajte nasjeckani luk, mrkvu i stabljiku celera. Kad povrće omekša, deglazirajte s čašom crnog vina i pustite da alkohol ispari. Vratite meso, dodajte temeljac, lovor, timijan i malo koncentrata rajčice. Poklopite i kuhajte na niskoj vatri 2,5 do 3 sata sve dok meso ne postane mekano, a umak gust i svilenkast. 

Poslužite s pireom od celera ili domaćim kruhom koji upija svaki trag umaka. 

Pile s bundevom i kaduljom 

Jelo koje spaja sve što volimo u jeseni – sočno meso, miris pečene bundeve i začine koji griju. U ovalnom Le Creuset loncu pomiješajte kocke bundeve, krumpir i crveni luk s maslinovim uljem, soli, paprom i listićima svježe kadulje. Na povrće položite cijelo začinjeno pile, s koricom limuna i malo maslaca ispod kože. Poklopite i pecite na 180 °C oko sat i pol, zatim otklopite zadnjih 20 minuta kako bi se kožica lijepo zarumenila. Rezultat je mirisna večera u jednom loncu – zlatna boja, hrskava koža i mekano povrće natopljeno sokovima od pečenja. Iz pećnice ravno na stol, u istoj posudi. 

Foto: PROMO

Ako radije volite peći u pekaču, isti recept možete pripremiti u Le Creuset keramičkom pekaču Heritage s poklopcem. Keramika ravnomjerno raspoređuje toplinu i zadržava vlagu, pa pile ispada sočno, a povrće mekano i karamelizirano po rubovima. Poklopac čuva mirise tijekom pečenja, a posuda izgleda dovoljno elegantno da se odmah posluži na stolu. 

Savjet: ako volite jače pečenu koricu, zadnjih 15 minuta pecite bez poklopca. 

Grah s dimljenom paprikom i kobasicom 

Jednostavno, domaće jelo koje vraća osjećaj nedjeljnog ručka kod bake. 

U Le Creuset Cocotteu kratko zapecite narezanu dimljenu kobasicu dok ne pusti masnoću. Izvadite je, a na istoj osnovi propirjajte luk, češnjak i žličicu dimljene paprike. Dodajte prethodno namočeni grah, list lovora i temeljac. Poklopite i pustite da se polako krčka satima, dok se grah ne pretvori u kremasto varivo. Pred kraj vratite kobasicu i po potrebi dodajte malo vode. To je jelo koje se samo od sebe zgusne i zamiriše cijeli dom. Najbolje uz krišku rustikalnog kruha i čašu crnog vina. 

U sva tri recepta ključ uspjeha je isti: ravnomjerna toplina, stabilna temperatura i poklopac koji čuva vlagu. Le Creuset omogućuje da se okusi razvijaju polako i duboko – bez stalnog miješanja i brige da će nešto zagorjeti. Rezultat su jela koja griju dušu, a kuhinju pretvaraju u najmirisnije mjesto doma. 

Kako čuvati Le Creuset da traje godinama 

Le Creuset voli pažnju, ali ne traži puno. Zagrijavajte ga postepeno, na srednjoj vatri, i pustite da se ohladi prije pranja. Koristite drvene ili silikonske kuhače kako bi emajl ostao neoštećen, a ako se nešto zalijepi, napunite posudu vodom, dodajte žlicu sode bikarbone i kratko prokuhajte, ostatci će se sami otpustiti. Perite ga toplom sapunicom i mekom spužvom, bez grubih sredstava. Tako emajl zadržava sjaj, a vaši Le Creuset komadi ostaju kao novi, spremni da traju godinama i prenesu se dalje, zajedno s mirisima i pričama vašeg doma. 

Kuhinja koja miriše na dom 

Serviranje iz pećnice ravno na stol štedi vrijeme i stvara dojam svečanosti. Uz laneni stolnjak, svijeće i par grančica ružmarina i najobičnija juha izgleda posebno. S Le Creusetom kuhanje postaje jednostavnije, jelo ukusnije, a dom topliji. Jer prava jesen ne miriše na kišu. Miriše na gulaš, bundevu i Le Creuset koji možete pronaći na Solipapar.com

