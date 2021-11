Uzbuđuje me taj osjećaj poniženja, priznala je Amy Pond (25) iz Velike Britanije na TikToku i dodala kako ona zapravo potiče partnera da spava s drugim ženama, čak mu je napravila i profil na Tinderu ne bi li mu olakšala potragu.

Za sebe kaže da je 'cuckquean', a pojasnila je i što to znači.

- Uzbudi me to što on uživa u drugoj osobi. Doista me pali ljubomora i ponižavanje. Stvarno mi je teško objasniti zašto mi se to sviđa. Uzbudim se kad me ponizi riječima da je neka žena bolja od mene, strastvenija u krevetu... Sviđa mi se to - ispričala je.

Napominje kako to što njezin partner radi ne smatra preljubom.

- To nikako nije varanje. On nije niti na koji način nepošten prema meni, znam sve što radi, s kim to radi i gdje to radi. Ne želim to gledati, ali uživam kad dođe doma i priča što je napravio, kako mu je bilo pa opisuje seks s nekom ženom, govori mi u čemu je bolja od mene... Rekla bih da se to prije zove poligamija nego varanje - pojasnila je.

Naravno, kako se radi o škakljivoj temi, Amy je zainteresirala mnoge na TikToku.

- Kako si to predložila partneru? Kako je reagirao - pitao je netko, a ona mu je odgovorila ovako:

- Ne mogu se točno sjetiti kako sam mu to rekla, ali sjećam se reakcije. Isprva je mislio da je moje pitanje neka zamka. Mislio je da 'o da, možeš to raditi s drugim djevojkama', a onda prekinuti s njim ako to napravi, što nije istina - objasnila je.

- Poticala sam ga da radi te stvari s drugim ženama. Čak sam mu napravila profil na Tinderu. Znam da to nije za svakoga, jer je pomalo nastrano, ali mislim da bi se monogamni parovi trebali malo više opustiti - dodala je.

Netko drugi ju je upitao: 'Smiješ li ti spavati s drugim muškarcima?', a ona mu je odgovorila: 'Ne radi se o tome da mi to nije dopušteno, jednostavno me ne privlači spavati s drugim muškarcima. Ne želim nikoga drugog. Ja uživam u tome što on spava sa drugim ženama, i to je to - rekla je, a prenosi The Sun.