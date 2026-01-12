Obavijesti

POBJEGLA IZ UREDA

Dosadilo joj je raditi za nekoga drugoga: Počela snimati sadržaj za odrasle i postala svoj 'šef'

Alix Lynx nikada više ne želi raditi posao od devet do pet. Iako je u korporativnom svijetu zarađivala više od 80 tisuća dolara godišnje, rutina uredskog života za nju je bila nepodnošljiva. Svaki dan isto vrijeme, isto mjesto, isti zadaci, kako je sama rekla, osjećala se kao da živi u filmu „Beskrajan dan“
Prije nego što je postala jedna od najpoznatijih digitalnih kreatorica u industriji za odrasle, Alix je radila u marketingu i PR-u. Imala je obrazovanje, karijeru koja je „izgledala dobro na papiru“ i put koji bi mnogi smatrali sigurnim. | Foto: Instagram
Prije nego što je postala jedna od najpoznatijih digitalnih kreatorica u industriji za odrasle, Alix je radila u marketingu i PR-u. Imala je obrazovanje, karijeru koja je „izgledala dobro na papiru“ i put koji bi mnogi smatrali sigurnim. | Foto: Instagram
