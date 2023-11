Došao po tortu, uplatio i loto pa osvojio 33 milijuna eura: 'Za mene se ništa nije promijenilo'

Pierre Richer iz Montreala prošli je mjesec osvojio na lotu 33 milijuna eura. Lutriju je odigrao slučajno, jer je voditelj lutrije otkrio kako je čovjek u 60-tima zapravo došao po tortu koja je bila na akciji.

Iako je htio kupiti slasticu po povoljnoj cijeni, na koncu se ipak odlučio ispuniti listić za lutriju.

– Otišao sam igrati i na šalteru tražio dva listića i to je bilo to. Koštalo me deset dolara - otkrio Richer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Pekar već četvrti put dobio na lotu: 'Od prvog dobitka 1988. kupio sam televizor u boji' | Video: KanalRi

Na koncu su njegova supruga i kćer shvatile da je osvojio loto. Kad su mu rekle, nije imao neku posebnu reakciju. Odlučio je da ipak neće promijeniti svoj način života, već da će i dalje raditi.

- Osjećam se isto, kao i prije. Za mene se ništa nije promijenilo - naglasio je dobitnik, koji inače radi kao vozač za jednu ugostiteljsku kompaniju.

Jutro nakon dobitka došao je na posao u 4:30.

- Jednostavno ih ne mogu ostaviti jer bez mene isporuka nije moguća - naglasio je Richer za CTV News.

Foto: Hrvatska lutrija

Prema Loto-Québecu, trgovina mješovitom robom koja je prodala dobitni listić dobila je proviziju od jedan posto, što je oko 334.000 eura.

Richer je za CTV News rekao da mu je sada cilj kupiti novu kuću i auto te omogućiti obitelji odmor.

- Ja nisam tip osobe za odmor, pa ću ih pustiti neka idu bez mene - rekao je medijima, prenosi Usa Today.