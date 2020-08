- Molim vas da shvatite da je broj gostiju koje smo pozvali ograni\u010den i koliko god bismo voljeli da nam se svi vi pridru\u017eite,\u00a0prisiljeni smo podijeliti na\u0161e goste u grupe, kako bismo osigurali odre\u0111en\u00a0broj gostiju - pojasnila je mladenka. Dodaje kako sve goste mole da unajme dadilju za tu no\u0107\u00a0te ostave djecu kod ku\u0107e, jer 'koliko god volimo va\u0161u djecu, trudimo se osigurati mjesta za sve goste koje mo\u017eemo'. Tako\u0111er, mladi par je zatra\u017eio da gosti koji nisu vjen\u010dani ne dovode partnere.\u00a0

Korisnici Twittera brzo su se 'zaka\u010dili' za\u00a0neobi\u010dan zahtjev, primijetiv\u0161i koliko je rje\u0161enje koje mladenci predla\u017eu netipi\u010dno, \u010dak i usred pandemije.

- Moj omiljeni dio u ovoj pozivnici je: 'Budno pazite na dostupnost mjesta putem na\u0161e web stranice' -\u00a0\u00a0napisao je jedan korisnik, dodav\u0161i: 'Mislite li da ste toliko posebni da \u0107e netko stalno provjeravati va\u0161u web stranicu?\u00a0Da sam gost u grupi B ili C, poslao bih vam odmah\u00a0ovaj odgovor: 'Odustajem od ove i svake idu\u0107e prepiske'.\u00a0

- Zgodno je \u0161to na prvi pogled izgleda da su grupa B i C izjedna\u010dene, no zapravo je poni\u017eavaju\u0107e biti u grupi C - ka\u017ee drugi pratitelj, dok je bilo i onih koji se pitaju zna\u010di li ova podjela to da oni iz grupe A moraju osigurati bolji dar mladencima.

Savjetnici za vjen\u010danja ka\u017eu kako su lista gostiju A i B zapravo sasvim normalna stvar na svakoj svadbi, no sami gosti ne smiju saznati na kojoj se nalaze. Na listi A su ljudi bez kojih svoje vjen\u010danje ne mo\u017eete zamisliti i normalno vam je da \u0107e do\u0107i. Njima ide prvi krug pozivnica.

S druge strane, listu B \u010dine gosti koje biste voljeli vidjeti na vjen\u010danju, ali vam to nije toliko va\u017eno kao u slu\u010daju gostiju iz prve grupe. Kad po\u010dnu stizati odgovori onih koji odbijaju poziv, mo\u017eete pozvati vi\u0161e ljudi iz te grupe, bez pove\u0107anja prora\u010duna. No, treba imati na umu da ni te pozivnice ne biste smjeli slati prekasno, svakako ne unutar tjedan dana do vjen\u010danja, jer \u0107ete ljudima tako poslati poruku da vam do njihovog dolaska ionako nije stalo, prenosi Yahoo Life.\u00a0