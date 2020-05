Dostavljač iznenadio djevojčicu (6) za rođendan: Kupio joj dar

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Jelena nogama kuha, pegla i čisti: 'Baš ništa mi nije teško'

Jodan Price (61) za FedEx radi 36 godina, no kaže kako nikad prije nije dostavljao na adresu Emme Paternoster. No 30. travnja je bio njezin šesti rođendan. Jodan je tog dana dostavljao paket njezinom ocu i tada je doznao da je malenoj rođendan, piše Yahoo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti ukusni cheesecake

- Znao sam da nije u školi zbog pandemije, pa sam joj htio priuštiti poseban dan - priča Price, inače otac dvojice odraslih sinova. Kako bi iznenadio djevojčicu, odvezao se do obližnje trgovine i kupio kolačić sa sladoledom. No onda se sjetio da Emma ima sestru, pa je kupio još jedan kolačić.

Ok @FedEx our driver deserves a bonus! He realized it was our daughter's birthday & went to @DairyQueen to get her ice cream cupcakes. He said "I just wanted to do this because if we weren't in this situation, she'd be celebrating with friends." I'm not crying. You're crying! 😭 pic.twitter.com/BqoMbyC3G1