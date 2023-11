Dr. Bolanča Čulo otkriva ključne podatke o karcinomu: Rak dojke više nije smrtna presuda

Dnevno imamo osam do 10 novootkrivenih slučajeva karcinoma dojke. Ta se brojka nakon pandemije korona virusa povećala za dva do tri nova slučaja dnevno, rekla nam je na početku razgovora dr. Karolina Bolanča Čulo, specijalistica radiologije iz Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice.

Iako se tijekom pandemije nisu odvijali preventivni pregledi, navodi kako je, nažalost, i nakon pandemije općenito jako slab odaziv na takve preglede.

- Od 50 žena koje su naručene na preventivne preglede za rano otkrivanje karcinoma dojke, nama se pojavi od 20 do 30 pacijentica. Veliki je problem što žene koje ne mogu ili pak ne žele doći ne otkažu svoj termin koji propadne, a na koji se mogao naručiti neki drugi pacijent. Iznimno je loše što je odaziv na preventivne preglede slab. Osim što se nakon korone povećao broj žena s karcinomom dojke, uz to se povećao i broj onih koje imaju veće tumore i nalaze se u uznapredovalom stadiju - istaknula je dr. Bolanča Čulo.

Primjećuje se razlika po regijama kad je u pitanju dolazak na preventivne preglede pa dodaje kako je više žena iz sjevernih dijelova zemlje koje se odazivaju od onih koje žive na jugu zemlje. Problem postoji i u prometnoj nepovezanosti, ali navodi kako je tu najviše problem u nedostatku edukacije o važnosti preventivnih pregleda.

- Djecu treba educirati već od srednje škole. Njima se mora ugraditi u svijest koliko su preventivni pregledi bitni i da im mogu spasiti život. U školama bi trebalo uvesti posebna predavanja za djevojke, a posebna za dečke jer je curama neugodno u razredu govoriti o dojkama i papa testovima. To sam primijetila prilikom predavanja koje sam održala u jednoj srednjoj školi gdje je djevojkama bilo neugodno, dok su dečki umirali od smijeha pa su me djevojke kasnije nasamo pitale neke stvari - kaže nam dr. Bolanča Čulo.

'Žene doznaju za karcinom tek kad napipaju kvržicu'

Drugi problem je, dodaje, veliki strah od bolesti.

- Žene imaju predrasude da dijagnoza karcinoma dojke znači smrtnu presudu pa se boje doći na preglede. To nije istina. Danas imamo jako dobre terapije pa i za one kojima je karcinom uznapredovao, a naročito za one kojima je otkriven u ranom stadiju. Stopa preživljavanja kod rano otkrivenih karcinoma je 80 posto, a kod uznapredovale bolesti sve ovisi o samom karcinomu s obzirom na to da postoji puno podtipova. S uvođenjem novih terapija smanjene su i nuspojave liječenja, čak neki podtipovi karcinoma i ne zahtijevaju primjenu kemoterapije već je dovoljna samo hormonska terapija koju pacijentice lakše podnose - ističe.

Žene uglavnom, kaže, doznaju da imaju karcinom tek kad napipaju kvržicu na dojci, a manje na mamografiji, tako da se isti otkrivaju češće u kasnom stadiju.

Na pitanje koliko su pacijentice bile zakinute i čekale kad su aparati na Klinici bili u kvaru, dodaje kako su sve uspjeli riješiti.

- U periodu kad je magnet u klinici za tumore bio u kvaru, sve žurnije pacijente smo odradili na lokaciji u Vinogradskoj. Tad se radilo i popodne i vikendima kako pacijenti ne bi bili zakinuti za operativno liječenje i kemoterapiju. Bilo bi svakako dobro da je nas radiologa više ne samo u bolnicama, nego i u domovima zdravlja kako bi se barem malo rasteretio već i ovako preopterećeni sustav i kako bi se mogao povećati broj pregleda - rekla nam je.

U liječenju je, naglašava, vrlo bitan i patolog, liječnik kojega najvjerojatnije nikad nećete sresti jer stoji iza mikroskopa u svojoj sobi, a određuje podtip tumora po kojemu se tad može prilagoditi najbolja terapija.ž

- U našoj ustanovi je za optimalno liječenje pacijentica odgovoran multidisciplinarni tim koji se sastoji od nekoliko liječnika raznih specijalizacija. Svaku pacijenticu prezentiramo i posebno obradimo na našem sastanku kako bi uskladili redoslijed i vrstu liječenja. U usporedbi s ostalim zemljama u regiji onkologija i dijagnostika karcinoma dojke u Hrvatskoj je najrazvijenija, kaskamo jedino za Slovenijom koja ima više genetičara od nas, dok mi donedavno nismo imali niti specijalizaciju iz humane genetike. Nažalost još uvijek je veliki broj tumora dijagnosticiranih u kasnom stadiju pa nam je smrtnost od karcinoma veća od europskog prosjeka. Dobra je vijest da se svakim danom razvijaju nove terapije koje se temelje na personaliziranom pristupu pacijentu i tzv. pametnim lijekovima, a koje su budućnost u liječenju svih podtipova karcinoma dojke - ističe dr. Bolanča Čulo.

'Čak i dojene kćeri su u manjem riziku za karcinom dojke'

Što se tiče obolijevanja od karcinoma dojke, dodaje kako liječnik obiteljske medicine uvijek mora uzeti u obzir je li netko u obitelji bolovao od tog karcinoma i takve pacijentice posebno pratiti.

- Nekada je bilo dovoljno pronaći tumor i pacijentica ide odmah na operaciju. Danas kada se pronađe tumor, šalje se na pregled magnetskom rezonanciju, potom ide biopsija tumora, provjera limfnih čvorova i po potrebi dodatna dijagnostika kako bi se isključile metastaze. Zatim se odlučuje o terapiji ovisno o tipu tumora i stadiju. Sada imamo veću stopu izlječenja i smanjenu pojavu recidiva. Nije samo bitno da žena izađe izliječena već i da ima što manji fizički defekt jer to utječe na njenu psihu i daljnju kvalitetu života. Cilj nam je da pacijentica izađe izliječena i s najboljim estetskim rezultatom, te da joj izvadimo što manji broj zdravih limfnih čvorova. U startu žene o tome ne misle, no kasnije im je jako bitan i izgled - objašnjava.

Na pojavu tumora dojke, kaže, jako utječe moderan način života koji se ne može izbjeći i zato su izrazito važni samopregled dojki, kao i odlazak na redovitu mamografiju, koja se preporučuje ženama već između 35 i 40 godina, te ultrazvuk.

- Sve više žena odgađa rađanje. Nakon pet godina hormonske nadomjesne terapije za menopauzu i nakon pet godina korištenja hormonske spirale povećava se rizik za rak dojke, endometrioza također povećava rizik. Kod medicinski potpomognute oplodnje, kad žene, nažalost, imaju više spontanih pobačaja, također se povećava rizik. Jedina poznata prevencija je dojenje. Čak i kćeri koje su dojene imaju smanjeni rizik za karcinom - istaknula je.

No najvažnija preventiva je, zaključuje, samopregled i redoviti odlazak na preventivne preglede, jer danas karcinom dojke više ne predstavlja smrtnu presudu, dapače, kad se pronađe u ranom stadiju, ima visoku stopu izlječenja.