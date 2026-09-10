'Danas liječimo čak i fetuse, evo koje bolesti možemo spriječiti'

Fetalna medicina doživjela je zadnjih godina veliki napredak, a najsuvremenija dijagnostika dostupna je i trudnicama u hrvatskom zdravstvu. Kako kaže dr. Tena Kovačević Janko, prva Hrvatica s diplomom fetalne medicine, veliki napredak dogodio se, među ostalim, i u prenatalnoj genetici te fetalnoj terapiji, a to znači da se kroz fetalnu medicinu danas sve manje samo otkriva što nije u redu, a sve se više predviđa, prevenira, te u odabranim slučajevima i liječi fetus prije rođenja.