Preporuka je dijabetičarima da se cijepe i protiv pneumokoka, kaže dr. Rahelić

Ravnatelj Sveučilišne klinike za liječenje dijabetesa dr. Dario Rahelić ističe da se dijabetičario i drugi kronični bolesnici trebaju cijepiti i protiv pneumokoka, no ne nude svima liječnici i to cjepivo

<p>- Svim našim pacijentima dijabetičarima, uz obavezno cijepljenje protiv gripe, u ovoj situaciji kad još nemamo cjepiva protiv Covid-19 i ne možemo se zaštititi od te bolesti, preporučujemo da se cijepe i protiv pneumokoka, te tako povećaju zaštitu od komplikacija koje se mogu nadovezati na gripu i Covid-19. - kaže dijabetolog, doc. dr. Dario Rahelić, ravnatelj Sveučilišne klinike 'Vuk Vrhovac'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prepoznajte znakove dijabetesa</p><p>Dodaje kako je pneumokok bakterija koja se širi kapljičnim putem, vrlo je prisutna i lako ju je pokupiti, a upale sinusa, bronha ili pluća koje često izaziva teško se liječe, jer je otporna na antibiotike. Zato je za dijabetičare - kao i za druge kronične bolesnike - to cijepljenje važno, jer pneumokok može izazvati invazivnu plućnu bolest koja je za njih često vrlo teška. </p><p> </p><p>To preporučuju i epidemiolozi, kaže prim. dr.Miroslav Venus, predsjednik Društva epidemiologa Hrvatske. </p><p>- Nekada je ta preporuka prvenstveno vrijedila za bolesnike s opstruktivnom bolesti pluća, no u ovo vrijeme kad postoji mogućnost da se istodobno zarazimo virusom gripe i korona virusom, te da se na to nadoveže pneumokok, preporučuje se procijepiti i druge kronične bolesnike, kako bi se time prevenirale, odnosno barem ublažile moguće teže komplikacije – kaže.</p><p>No, informacije s terena pokazuju da je situacija različita od liječnika do liječnika: Razgovarali smo s dvoje dijabetičara kojima njihovi liječnici to cjepivo nisu niti ponudili, kao i s jednim kojemu je liječnik preporučio da se cijepi, ali nije bio siguran je li ono za dijabetičare besplatno. </p><p>- Liječnici svake godine dobivaju Program, u kojem su sva preporučena i besplatna cjepiva, a u njima je i cjepivo protiv pneumokoka za kronične bolesnike, odgovara Bernard Kaić, voditelj epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema Pravilniku HZZO-a, postoje dvije vrste cjepiva i jedno je indicirano za djecu od dva mjeseca starosti nadalje, a drugo za djecu i starije osobe, za pacijente s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom, narušenim imunitetom, te osobe s kroničnim bolestima srca, pluća, bubrega, jetre, dijabetesom, alkoholizmom, ili s ugrađenim slušnim pomagalima te stanjima koja dovode do izloženosti cerebrospinalnog likvora infekciji.</p><p>- Zadnjih godina za cijepljenje se upotrijebi između 5000 do 10.000 doza ovog cjepiva, kaže Kaić. Dodaje kako nacionalne i zdravstvene organizacije naglašavaju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima imaju veći rizik za razvoj bakterijskih komplikacija, u smislu upale pluća i da je veći dio tih upala pluća uzrokovan pneumokokom, ali nema podataka o tome koji je udio tih osoba koji nakon gripe zaista razviju pneumokoknu infekciju. Tako ne možemo znati koliko je važno da se kronični bolesnici procijepe u ovom slučaju. </p><p>- Zasad se čini da se kod COVID-19 pneumokokna upala pluća rjeđa nego kod gripe, no o tome još nemamo dovoljno informacija – dodaje.</p><p>- Osim toga, veliki broj građana već je primio to cjepivo i ne treba ga primiti opet. Svi ostali trebaju se javiti svom izabranom liječniku i s njim dogovoriti trebaju li se cijepiti i kada – zaključuje sugovornik i dodaje da ne zna zašto ga obiteljski liječnici ne nude pacijentima. </p><p>- Problem može biti u neinformiranosti liječnika, ili eventualno u tome da su potrošili naručeno cjepivo, a novo im još nije stiglo, pa ga trenutno nemaju, odgovara obiteljski liječnik dr. Hrvoje Tiljak, koji pojašnjava da je dio bolesnika ranije plaćao cjepivo, no s novim Pravilnikom krug onih koji ga mogu dobiti besplatno je proširen. On svoje pacijente koji su kronični bolesnici trenutno cijepi s oba cjepiva paralelno, ističe.</p><p>- Imam sreću da još uvijek imam cjepiva protiv pneumokoka, pa pacijente još uvijek cijepim paralelno i tako ću raditi dok ga ne potrošim. Kad potrošim cjepivo, planiram naručiti nove zalihe i čim cjepivo stigne, sve kronične bolesnike koji nisu bili cijepljeni protiv pneumokoka zajedno s gripom, pozivat ću da se dođu cijepiti naknadno – kaže.</p><p>Dodaje kako je i u nedavnoj seriji on-line edukacija za obiteljske liječnike istaknuto da bi ove godine kronične bolesnike trebalo obuhvatiti i tim cjepivom, kako bi se povećala njihova zaštita u vrijeme kad prijete i gripa i Covid-19, pa vjeruje da će tako raditi i drugi njegovi kolege. <br/> </p>