Dress code za krizme: Pasteli uz fine tonove vanilije i šampanjca

Od haljina na sceni se ističu one fluidne, mekane, napravljene od tekstila koji je idealan za nešto više temperature i udoban styling. Naime, vjerska slavlja znaju trajati od jutarnjih do večernjih sati, stoga je najjednostavnije odjenuti nešto što ne steže.

Moda je u pandemijsko vrijeme stavila naglasak na komociju, a ovaj modni moment sada je osvojio i svijet odjeće za slavlja.

Od boja, dress code je nešto smirujuće, elegantno, a pasteli te tonovi šampanjca i vanilije ovdje su najznačajniji.

Među detaljima ističu se razni volani, fluidni elementi i općenito krojevi koji naglašavaju pokret – super su na plesnom podiju, a odlični će biti i na fotografijama.

Midi haljine ovdje su jedan od najzahvalnijih odabira, lako ih je nositi i odgovaraju svim siluetama. Kad je riječ o nakitu, neka to bude nešto fino, usklađeno s laganim haljinama i odijelima.

Sako je posebno zahvalan komad, možete ga nositi kao jaknu uz haljinu te kombinirati razne pastele, svi oni kreiraju odličnu zajedničku sliku stila.

Od hlača ovdje se ističu one širokog kroja, nježne siluete i visokog struka. Na njih super pristaju bluze ili košulje, birajte sklad nijansi od glave do pete, to će vam dati na eleganciji. Jednostavnost je ovdje prednost, jer ove prigode zahtijevaju provjerenu klasiku. Sve popularniji su i kombinezoni, ukrašeni ženstvenim linijama, s naglaskom na struk i hlače na crtu.

