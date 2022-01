Kućne biljke u svaki će dom unijeti pozitivnu energiju, mir, osjećaj povezanosti s prirodom i uljepšat će prostor oko vas, no trend unošenja drveća u kuću, ili gradnje kuće oko njega, koji je osvojio svijet 2019. godine i još se dobro drži, doveo je to do savršenstva.

Štoviše, u svijetu se taj trend sve češće nastoji primijeniti u gradnji i uređenju javnih ustanova, pa čak i radnih prostora, kako bi oni postali što ugodniji za korisnike. Priroda bez sumnje ima umirujuće i nadahnjujuće djelovanje na nas, a posebno mogućnost da iz dana u dan promatramo kako se mijenja ovisno o godišnjem dobu.

Evo nekoliko primjera onih koji su gradnju prilagodili tome da se potpuno povežu s prirodom:

1. Vondelpark, središnji park u Amsterdamu

Nizozemska arhitektica Anouk Vogel i švedski arhitekt Johan Selbing surađivali su na raznim projektima u različitim zemljama, a 2009. godine njihov projekt za uređenje Vondelparka, središnjeg parka u Amsterdamu, osvojio je prvu nagradu i upravo se provodi u djelo.

2. Margin House, Japan

Japanski arhitekt Kohei Yukawa dizajnirao je ovu kuću za sebe i svoju obitelj, dizajnirajući cijeli dom oko atrija, u čijem je središtu zadržao - drvo. Bazirao je to na tradiciji japanskih domova koji su uvijek uključivali i dio prirode u svom interijeru i prostoru za odmor.

3.The Greenery, Italija

Talijanski arhitekti Carlo Ratti i Italo Rota dizajnirali su The Greenery, proširenje seoske kuće na selu izvan Parme, kako bi 'zamaglili granice između prirodnog i umjetnog'. U otvorenom stambenom prostoru i kuhinji proširenja kroz središte prostora raste stablo fikusa visokog 10 metara.

4. The Brutalist Tropical Home, Indonezija

Dom koji brutalno podsjeća na tropska područja potpisuje arhitektonski studio Patisandhika i dizajner Dan Mitchell, a sadrži drvo iz porodice Pandanus utilis, koje nalikuje palmi, a posađeno je u procjepu betonskog poda u dnevnom boravku. Biljkama koje se nalaze u cijelom domu dizajneri su htjeli 'razbiti' hladnoću betona na podu u svim prostorijama.

5. House for daughter, Vijetnam

Ovo je kuća za kćer, koja ima jednu zonu za ženu koja ovdje stalno živi i jednu za njezinu obitelj, koja ju često posjećuje. Izgrađena je oko atrija koji se proteže na tri razine, koje su doslovno ispunjene biljkama. Jedno visoko stablo nalazi se između zakrivljenih bijelih zidova interijera, dok s gornje etaže vise biljke. Sve to uspijeva zahvaljujući svjetlu koje pruža veliki krovni prozor na vrhu.

6. Kinuta Terrace, Japan

Drveće ne mora biti veliko da unese dašak svježeg zraka u dom. U ovom stanu u Tokiju, manje stablo u dnevnoj sobi ima uvrnuto korijenje zbog čega podsjeća na bonsai stablo koje je preraslo posudu. Njegovo drveno deblo slaže se s hrastovim oblogama u stanu i predstavlja veliki kontrast blijedosivim betonskim zidovima.

7. Tubular Grass House, Kazahstan

Projekt potpisuje kazahstanski arhitekt Aibek Almassov, koji je njime želio u potpunosti iskoristiti prednosti života u prirodi u odnosu na grad. U središtu kuće je visoko drvo, a staklenim stijenama omogućio je da se unutrašnjost bude u potpunosti stopljena s prirodom vani. Kuća je smještena u šumi u Kazahstanu.