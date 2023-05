Držite se provjerenih brendova koji ulažu u sigurnost i kvalitetu

Dok Hrvatskom drmaju afere oko lažnih COVID-19 testova, daleko od medijske javnosti najpoznatiji i najjači naš brend unutar skupine proizvoda za jačanje imuniteta Imunosal preuzela je velika farmaceutska korporacija Stada iz Njemačke. Točnije, preuzela je Nemus Lex tvrtku s cijelom Pharmoval linijom koja uključuje i Imunosal. Stada grupa inače posluje u 120 država širom svijeta uključujući Hrvatsku, ima više od 12.000 zaposlenih, a prihodi joj premašuju tri milijarde eura.

Kemal Kremić, koji je bio suvlasnik i jedan od osnivača Nemus Lexa, za 24sata otkriva kako je došlo do ovog velikog iskoraka za relativno malo tvrtku, što to znači za Hrvatsku i koji su im daljnji planovi.

1. Najpoznatiji i najjači brend unutar skupine proizvoda za jačanje imuniteta Imunosal vaše je 'dijete' koje su htjeli otkupiti mnogi farmaceutski divovi. Ipak ste popustili pred njemačkim Stadom. Kako to, zašto baš Stada?

Najkraće rečeno, pokazali su najveći interes, ali su bili istovremeno i najuporniji. Riječ je ipak o globalnoj farmaceutskoj korporaciji koja vrlo dobro zna prepoznati dobar proizvod ili tvrtku i na profesionalan način učiniti sve što je potrebno da do njih dođu. Osobno sam jako vezan uz Imunosal brend jer sam autor i dizajna, kao i samog zaštićenog naziva. Ali vjerujem da je san većine poduzetnika da pokrenu posao od nule, postignu odličan uspjeh i da ga onda, kad je na vrhuncu, prodaju ozbiljnom ponuđaču. Rekao bih da je to u poduzetništvu jedan savršeni krug ili slijed događaja. Upravo se to i meni dogodilo pa sam uvjeren da je to vrlo zdrava i racionalna poslovna odluka. Naravno, s time ništa ne mora biti gotovo jer me ništa ne sprečava da otvaram neke nove procese, što i činim.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

2. Što za Hrvatsku znači prodaja Nemus Lexa s cijelom Pharmoval linijom koja uključuje i Imunosal?

Siguran sam da jedna Stada grupa ima puno jači potencijal za daljnju promociju i osvajanje tržišta nego što je to mogla jedna relativno mala domaća tvrtka. Neusporediva je veličina tržišta na kojima je Stada prisutna s onim koja su bila nama dostupna. Sve to upućuje na to da domaći brend dobiva puno više šansi i mogućnosti za daljnjim rastom. S obzirom na njihove dosadašnje akvizicije i globalni uspjeh, ne sumnjam da će znati iskoristiti ono najbolje iz naših proizvoda.

3. Kako su izgledali vaši poslovni počeci i zašto ste se odlučili baviti dodacima za prehranu?

U dosadašnjoj gotovo tridesetogodišnjoj poslovnoj karijeri imao sam nekoliko obrta i tvrtki, od ugostiteljstva do veletrgovine, bavio sam se i uvozom i distribucijom, ali i razvojem novih proizvoda. U posao s dodacima prehrani sam krenuo jer se s raspadom bivše države otvorila odlična prilika preuzimanja zastupstva za Hrvatsku. Tako je naš prvi dodatak prehrani bio sirup za kolike koji smo uvozili iz Velike Britanije. To nam je bio ulaz u taj segment tržišta. Uvozili smo u početku i neke proizvode iz Izraela, kao i Singapura. Tražili smo proizvode kojih ovdje nije bilo kako bismo izbjegli nepotrebno gubljenje resursa u borbi s konkurencijom. Kako se približavao naš ulazak u Europsku uniju, tako se i mijenjala, odnosno pooštravala regulativa što je uvoz nestandardnih ili europskom tržištu nepoznatih proizvoda učinilo težim i skupljim. To nas je usmjerilo na traženje novih rješenja, a jedno je bilo da se proizvodi razvijaju i proizvode u Hrvatskoj. Tako je nastao i Imunosal.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

4. Kad smo kod dodataka za prehranu, na što ljudi trebaju obratiti pozornost pri kupnji ovakvih proizvoda i što nikako ne smiju zanemariti pri korištenju istih?

Dodaci prehrani su jedna jako zanimljiva kategorija proizvoda pozicionirana između hrane i lijekova. Signifikantno je da što je društvo razvijenije, to ih se više koristi. Dodaci prehrani mogu imati različite namjene, najčešće nam služe za nadopunu nutrijenata koji nam zbog modernog načina života ili bolesti mogu nedostajati. Ali dodaci prehrani mogu biti i puno više, od pomoći za jetra, kod upala grla ili urinarnog trakta, povišenog šećera pa do imuniteta. Ono što je važno kod izbora ili kupovine dodataka prehrani je da se ne kupuje neslužbenim kanalima i preko oglasa punih lažnih informacija. Najbolje mjesto za kupovinu dodataka prehrani je ljekarna. I to iz nekoliko razloga. Za početak imate stručnu osobu koja vam može pomoći kod izbora. Još važnije, ako je nešto u ljekarni, zbog sustava kontrole kvalitete i nabave, puno je manja vjerojatnost da se radi o lažnom ili neprovjerenom proizvodu. Korisnicima preporučujem usporedbe proizvoda koji im se nude, kako po sastavu, tako i po cijeni. I uvijek se dobro držati provjerenih brendova koji ulažu jako puno u sigurnost i kvalitetu.

5. Kako je nastao Imunosal i kako se uspio probiti na vodeću poziciju među sličnim proizvodima gdje je golema konkurencija?

O samom nastanku Imunosal brenda nešto sam već naveo u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja. Što se tiče izguravanja konkurencije, iako možda može zvučati izlizano, ipak je glavni razlog bio odličan omjer kvalitete i cijene. Prije našeg proizvoda niste mogli dobiti proizvod s takvom kombinacijom sastojaka i tolikom količinom beta-glukana po nekoj korektnoj cijeni. No kako vrijeme prolazi, uvjeren sam da su uz navedeno vrlo važnu ulogu odigrali i dizajn proizvoda za koji smo dobili bezbroj pohvala i precizno vođeni marketing. Drugim riječima, s jedne strane morate imati kvalitetan proizvod, a s druge strane dobro ga predstaviti potencijalnom kupcu. Ako imate oboje, uspjeh ne bi trebao izostati.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

6. Koliko puta ste odbili velike tvrtke koje su htjele preuzeti tvrtku s Imunosalom?

U zadnjih šest ili sedam godina, otkad smo se čvrsto pozicionirali na prvo mjesto po prodaji u kategoriji proizvoda za imunitet, nekoliko puta smo bili u kontaktu s tvrtkama koje su pokazale interes za preuzimanje. Bilo je tu i stranih i domaćih tvrtki. Naravno, bilo je i vrlo ozbiljnih pokušaja, ali sve dosad ponude koje smo dobivali nam iz nekog razloga nisu odgovarale. Pri tome mislim da smo pazili koji su strateški planovi ponuđača, na koji način misle reorganizirati ili integrirati tvrtku. Nije nam bilo svejedno što će biti s našim zaposlenicima ili kako bi se brendovi eventualno pozicionirali u daljnjem poslovanju. Čekali smo ponuđača koji bi bio u skladu s našim očekivanjima, posao je išao odlično, kontinuirano smo rasli i nama se nije žurilo.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

7. Na čemu trenutačno radite i koji su vam daljnji planovi?

Trenutačno sam povećao svoju aktivnost u radu s financijskim instrumentima jer prije jednostavno nisam imao dovoljno vremena da se njima kvalitetnije bavim. Također sam otvorio dosta zahtjevan projekt vezan uz nekretnine i najam, planiram na tržište uvesti relativno novu vrstu usluge. A tu je i jedan jako zanimljiv projekt koji je tek u fazi razrade, ideja se još polako kuha. Najviše što zasad o njemu mogu reći je da pokušavam maksimalno iskoristiti iskustvo i ‘know how’ koje sam stekao upravo vezano uz dodatke prehrani. Uglavnom, aktivnosti se nisu smanjile, štoviše.

