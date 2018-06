Duga putovanja mogu vas ubiti čak i nakon što se vratite doma

Tromboza dubokih vena povezana je s letovima koji dugo traju, ali i s drugim oblicima putovanja koji zahtijevaju višesatno sjedenje, a može izazvati plućnu emboliju. Zovu je i sindromom ekonomske klase jer je prostor za noge skučen.

Ona je, kažu stručnjaci, kao ruski rulet i čini se da je nemoguće predvidjeti koga će pogoditi - to mogu biti zdravi mladi ljudi, sportski tipovi... Ipak, ponekad se može predvidjeti. Do duboke venske tromboze dolazi zbog dugotrajne neaktivnosti tijekom putovanja, a to rezultira nakupljanjem krvi u nogama, gdje se ugrušak i pojavljuje. Rizik je veći kod putovanja zrakoplovom.

- Osim skučenog prostora i neaktivnosti, problem je i manjak kisika u kabini zrakoplova, dehidracija, smanjeni tlak u kabini koji uzrokuje nakupljanje tekućine u nogama što uzrokuje otekline - kaže dr. Sarah Brewer medicinska direktorica tvrtke Healthspan, a prenosi Daily Mail.

Dodaje kako putovanje koje traje dulje od 4 sata udvostručuje rizik od pojave duboke venske tromboze, neovisno čime se putuje, Ipak, neke studije pokazuju kako je taj rizik četiri puta veći ako se putuje zrakoplovom. Vrlo dugački letovi nose najviše rizika.

Foto: Dreamstime

Iskustvo čovjeka koji je dobio trombozu na letu od 11 sati

Nenad Blagojević iz Srbije star je 30-ak godina, a duboku vensku trombozu "zaradio" je na letu od otoka Reunion u Indijskom oceanu do Pariza koji je trajao 11 sati. On je novinar i vlasnik internetske stranice Priče sa dušom, na kojoj je opisao svoje neugodno iskustvo.

- Sjećam se da nisam često ustajao i šetao po avionu kao drugi putnici i da sam pio vodu, ali očigledno u nedovoljnoj količini. Na meniju je bilo i bijelo vino, koje sam naručio i koje je, kako sam kasnije saznao, izvuklo tekućinu iz tijela, odnosno, dovelo je do dehidracije - prisjetio se.

- Tjedan dana nakon dolaska u Beograd osjetio sam bol u listu desne noge koja se pojačavala tijekom hodanja, a umirivala dok sam ležao. Ignorirao sam to narednih tjedan dana, a onda sam, misleći da sam preopteretio mišiće zbog intenzivnih šetnji po otocima, posjetio dva liječnika specijalista fizikalne medicine - nastavio je.

Obojica liječnika dala su mi krivu dijagnozu - istegnuće medijalne glave mišića. Čak mu je jedan od njih tvrdio da je šansa od problema s venama vrlo mala jer sam mlad.

- Nešto mi nije dalo mira, pa sam otišao u drugu privatnu ordinaciju napraviti dopler krvnih žila. Nakon snimanja radiolog je bio u čudu i rekao mi: "Obucite se i odmah krenite prvom vaskularnom kirurgu. Imate tromb u nozi koji može napraviti opasne komplikacije". Bogu hvala što uvijek slušam svoju intuiciju, pomislio sam u sebi - nastavio je Nenad priču.

Morao je mirovati pet tjedana. Primao je injekcije za razrjeđivanje krvi i ležao sa nogom podignutom iznad razine srca, tako mu je specijalist savjetovao. Savjetovao mu je i nošenje kompresivnih čarapa ubuduće, rekao mu je "Čarapa neka vam bude obaveza kao donji veš".

- U Japanu se besplatno dobivaju uz avionsku kartu, dok ih stjuardese u nekim od američkih avio-prijevoznika prodaju putnicima - kazao je Nenad.

- Znajući koliko putujem, prijatelji me često pitaju kako ću ubuduće stizati na daleke destinacije. Odgovor je jednostavan: ići ću pod punom "opremom“, naoružan neophodnim lijekovima, čarapama i flašom vode - dodao je.

Kompresivne čarape pomažu

Preporuka je na dugim letovima nositi kompresivne čarape slične onima koje se dobivaju u bolnici prije operacije. One smanjuju šansu za nastanak duboke venske tromboze. Takve čarape mogu se nabaviti u specijaliziranim trgovinama, a često i u samoj zračnoj luci.

- Primjenom nježnog pritiska, osobito u području gležnja, kompresivne čarape pomažu u održavanju boljeg protoka krvi. Pritisak u kombinaciji s pokretanjem nogu pospješuje kretanje krvi iz površinskih vena u duboke vene i nazad u srce. Na taj način se smanjuje vjerojatnost nastanka krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu, koje mogu biti smrtonosne ako se ugrušak otkine i završi u plućima - pojasnili su stručnjaci na portalu cochrane.org.

Foto: Thinkstock

Ljudi koji su pod najvećim rizikom

- Povezanost duboke venske tromboze i putovanja avionom zamijećena je još ranih pedesetih godina 20. stoljeća. Od tada se putovanja koja traju duže od 4 sata, bez obzira putuje li se avionom, automobilom, vlakom ili brodom, smatraju dalekim putovanjima. Porastom takvih putovanja, rasla je i zabrinutost zbog tromboze - objašnjavaju na stranici Poliklinike Harni u Zagrebu.

- U općoj populaciji, na 1000 ljudi javljaju se 1 do 2 slučaja duboke venske tromboze. Za putnike koji idu na daleka putovanja, taj rizik se povećava 2 do 4 puta, ovisno o trajanju putovanja i prisutnim bolestima i rizicima. Što više rizičnih faktora ima neka osoba, to će veći biti rizik duboke venske tromboze. Liječnici bi trebali savjetovati pacijente o rizicima udaljenih putovanja, pitati ih o slučajevima tromboze u obitelji i nasljednim poremećajima zgrušavanja - pojasnili su u Poliklinici Harni.

Ovo su, napominju, rizični faktori:

starija dob (rizik je veći nakon 40. godine života)

pretilost (indeks tjelesne mase > 30 kg/m2)

nedavni kirurški zahvat, bolničko liječenje ili trauma

ranija tromboza

upotreba estrogena, uključujući oralnu hormonsku kontracepciju i hormonsko nadomjesno liječenje

trudnoća i babinje

trombofilija (mutacija faktora V Leiden, antifosfolipidni sindrom)

obiteljska anamneza tromboze

aktivni rak ili liječenje raka

ozbiljne bolesti poput kongestivne bolesti srca ili upalne bolesti crijeva

smanjena pokretljivost

centralni venski kateter

Nabrojali su i znakove tromboze.

Foto: Dreamstime

Simptomi duboke venske tromboze

bolnost ili osjećaj napetosti u ekstremitetu

oticanje

povećana toplina zahvaćenog područja

crvenilo ili promjena boje kože nad zahvaćenim područjem

iznenadna kratkoća daha

bolnost u prsima koja se može širiti u rame ili vrat

kašalj

gubitak svijesti

Kako smanjiti taj rizik?

- Liječnici bi trebali ohrabriti pacijente na primjenu općih mjera i postupaka za smanjivanje rizika za nastanak tromboze. Tijekom putovanja, potrebno je povremeno prošetati, a za vrijeme sjedenja raditi pokrete istezanja potkoljenica. Za osobe koje imaju više rizičnih faktora, savjetuje se nošenje kompresivnih čarapa ispod koljena, a lijekovi za sprečavanje zgrušavanja preporučuju se samo ako korist nadmašuje rizike njihove primjene - naglašavaju u Poliklinici Harni.

- Preporučuje se piti što više tekućine. Iznimno je važno povećati svijest ljudi o mogućnosti nastanka tromboze, ali i njezinog sprječavanja. Pojavi li se ikakva sumnja o stvaranju ugruška, odmah je potrebno zatražiti liječničku pomoć - dodaju.