Duh ili nešto drugo? Sam u kući, nakon čudnih zvukova u mraku snimio lice koje proviruje...

Na Redditu je objavljen post u kojem autor tvrdi da je bio sam kod kuće kad je začuuo tapkanje u kuhinji i snimio fotografiju nakon koje je ostao u šoku: Proviruje li to nečije lice?

<p>Mnogi su se uznemirili nakon što su zumirali fotografiju koju je jedan čovjek podijelio na Redditu, napisavši kako ju je snimio nakon što je čuo zvuk tapkanja u svojoj kuhinji dok je bio sam kod kuće, iako inače živi s trojicom prijatelja. Nakon što je snimio fotografiju, odlučio je preseliti nazad k obitelji, kaže. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tko to tamo vježba?</p><p>Kako tvrdi, iselio se iz svog stana nakon što je zbog neobjašnjivih zvukova fotografirao praznu kuhinju i na njoj ugledao tamnu figuru. Slika je postala viralna nakon što ju je objavio na Redditu, s potpisom: 'Evo što sam snimio nakon što sam čuo tapkanje u kuhinji'. </p><p>Na slici se vidi da je kamera uperena prema slabo osvijetljenom hodniku na čijem kraju je kuhinja i na prvi pogled se na njoj i nema što vidjeti, osim nekoliko predmeta u obrisima. Na stotine ljudi na Redditu je priznalo da nisu mogli vidjeti ništa što bi bilo zabrinjavajuće, sve dok nisu - uvećali sliku. Kad to učinite, primijetit ćete lik, koji se ne može ne uočiti. </p><p>- Zumirao sam fotku i pomislio: O, sunce ti! Zamalo mi je ispao iPad sa krila - kaže jedan od komentatora. </p><p>- Ne vidim ništa. Zumiram i: Moj Bože! - piše drugi komentator, dok treći kaže kako je i s njim bilo isto te kako mu se nije svidjelo to što vidi. Kako je bilo još onih koji nisu vidjeli ništa, jedan je korisnik objasnio: 'Kraj vrata, iznad šanka. Izgleda kao bijelo/prozirno lice koje viri'. </p><p>- Ako ovo nije lažno, onda definitivno imate duha u kući - napisao je jedan od komentatora, dok autor statusa odgovara: 'Nažalost nije lažno. Volio bih da jest. </p><p>Objava je ubrzo prikupila više od 1000 komentara, no nisu baš svi bili uvjereni u to da je u pitanju duh. Jedan korisnik upozorio je da razlučivost na fotografiji nije jednaka u svim dijelovima, pa tamo gdje se navodno vidi lice izgleda zaglađenije nego u drugim dijelovima. </p><p>- Nakon što sam fotografirao kuhinju, otišao sam unutra i nije bilo nikoga. Zatim sam provjerio svaku sobu i nitko nije bio u kući osim mene. Ulazna vrata bila su zaključana i svi prozori zatvoreni. Nemam pojma što se dogodilo. Nisam mislio da će ovo privući nikakvu pažnju, ali hvala onima koji su pokazali zabrinutost - napisao je autor posta, dodavši da se nakon svega odlučio spakirati i vratiti obitelji, dok su njegovi sustanari, kojima je ispričao što se dogodilo, ipak odlučili ostati u kući, donosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/man-takes-photo-after-hearing-23123617?fbclid=IwAR2xkjvqfXaY6YXXmBhW_9RSHGBf36jmzcJY-gFrxFjS9WChv5Kn_wstxIU">Mirror. </a></p>