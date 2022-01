Nakon što sam još u srednjoj 'upao' u Studentsko eksperimentalno kazalište (SEK), za mene više nije postojala dilema oko toga čime ću se baviti u životu, niti jedna druga mogućnost nije postojala. Ne znam ni što bih drugo znao raditi. Ajde, okopati vrt znam, no uzgajati nešto… Manji je problem izmanipulirati publiku, ja ću ljude navesti da se smiju ili plaću, ali zemlju i nebo pomiriti, e to ne mogu! I natjerat zemlju da ti rodi, a onda i da ti rodi baš ono što ti hoćeš, e te snage nema u meni. Al u mom poslu, tu imam snage koliko hoćeš, kaže glumac Duško Valentić (72), jedan od onih koji je to u brojnim kazališnim, filmskim i televizijskim ulogama bezbroj puta i dokazao.