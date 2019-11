Dva gay pingvina željeli su biti očevi pa su drugima ukrali jaje

Par muških pingvina iz nizozemskog zoološkog vrta toliko je želi potomstvo da se nisu libili ni ukrasti. Jednostavno su se snašli i ukrali jaje drugom paru.

Čuvari u Dieren Parku Amersfort, zoološkom vrtu u Amersfortu, otkrili su kako dva mužjaka afričkih pingvina griju ukradeno jaje, a gnijezdo su napravili blizu gnijezda pingvinskog para kojem su jaje i ukrali.

POGLEDAJTE VIDEO:

No budući da je par pingvina kojima su ukrali jaje već dobio potomka, čuvari strahuju da jaje nije oplođeno i da im se želja za roditeljstvom za sad neće ispuniti.

Ovo inače nije prvi put da istospolni parovi pingvina u zoološkom pokušavaju stvoriti potomstvo, a s vremena na vrijeme se u zoološkim vrtovima diljem svijeta muške pingvine ulovi u sličnom tipu krađe. Prije nekoliko su godina tako 's prstima u medu' uhvaćeni Roy i Silo, mužjaci pingvina iz Central Parka u New Yorku koji su prije odluke o roditeljstvu već šest godina bili skupa.

U sličnom tipu krađe uhvaćeni su i Skip i Ping u berlinskom Zoo-u, te Sphen i Magic iz Sydney Aquariumu Sea Lifea u Australiji.

Foto: Dreamstime

Sva su tri istospolna para posvojila su jaja, no samo dva od njih su dobila potomke - Roy i Silo su svog pilića dobili još 2004. godine, a Sphen i Magic u očinstvu uživaju od prošle godine.

BABY SPHENGIC IS HERE! 🐧😍🎉 Born Friday 19th October @ 5:46pm, weighing just 91g! Gender TBC in 2 months. Both dads are doing well and are so in love with their precious bub. 🐧🐧 Full story: https://t.co/3Nllhq3N3o #BabySphengic pic.twitter.com/yESrjbLXqI