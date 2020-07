Lije\u010dnici su joj omogu\u0107ili produljenje \u017eivota ciljanom terapijom za osam mjeseci koliko joj je preostalo do pet godina. \u017divotna \u017eelja joj je nabaviti francuskog buldoga.

- Tijekom izolacije smo na Netflixu gledali seriju u kojoj je \u010dovjek izgubio suprugu koja je umrla od raka. Jedina stvar koja ga je tjerala naprijed bio je njezin pas Brandy i bilo je nevjerojatno vidjeti koliko mu je taj pas pomogao nositi se sa situacijom. Jasno, rije\u010d je o TV emisiji, no kad sam o tome razgovarala s Nickom, slo\u017eili smo se da \u0107emo nabaviti psa. Bilo je umiruju\u0107e znati da da \u0107emo mu pru\u017eiti bezuvjetnu ljubav - kazala je ona.

Krajem 2016. godine Beth nije mogla ni sanjati da \u0107e raditi ovakve planove. Tada se udala za \u010dovjeka svojih snova, a uskoro je stiglo i njihovo drugo dijete, k\u0107i Indigo. \u017divot se \u010dinio savr\u0161enim, no ubrzo je napipala kvr\u017eicu u lijevoj dojci.

- Osjetila sam je i odmah sam pomislila kako je to \u010dudno. Zakazala sam pregled kod lije\u010dnika ve\u0107 sljede\u0107eg dana - pojasnila je.

Lije\u010dnik ju je umirio rekav\u0161i da je kvr\u017eica vjerojatno povezana s hormonima budu\u0107i da je nedavno rodila te da se treba vratiti na pregled ako se pove\u0107a. Kroz nekoliko tjedana kvr\u017eica se pove\u0107ala pa je ponovo oti\u0161la lije\u010dniku koji ju je uputio u bolnicu na mamogram, ultrazvuk i biopsiju.

- Sje\u0107am se kako sam gledala na ultrazvuku tu kvr\u017eicu koja je djelovala poput onih novih plazma svjetiljki koje vi\u0111ate po institucijama. Izgled na licu medicinske sestre dao je naslutiti da vijesti nisu dobre - prisjetila se.

Samo osam dana poslije, 1. o\u017eujka 2017., sumnje su se potvrdile.

- Nick i ja sjeli smo u \u010dekaonici. Zid oko nas bio je pun postera i letaka o karcinomu. Na razglasu su svirali pjesmu Chasing Cars dvaput za redom i umalo sam ustala i oti\u0161la. Kad su mi rekli da je rak, samo sam procijedila da je to nemogu\u0107e jer sam tek rodila - ispri\u010dala je Beth.

Rekli su joj da joj je u lijevoj dojci tumor veli\u010dine osam centimetara, a biopsija je pokazala da je u tre\u0107em stadiju i bila je pozitivna na HER2 - protein koji omogu\u0107uje da stanice raka rastu dvostruko br\u017ee. U roku od 14 dana zapo\u010dela je s kemoterapijom i tada je po\u010dela tada trogodi\u0161njem sinu Edenu obja\u0161njavati da se jako lo\u0161e osje\u0107a.

- Odlu\u010dili smo da ne\u0107emo koristiti rije\u010d rak. Ne mo\u017eete \u0161tititi djecu od svega, no htjela sam u\u010diniti sve \u0161to mogu da Edena za\u0161titim od ovoga. Objasnila sam mu da imam bolesnu dojku\u00a0i to je sve \u0161to je trebao znati - rekla je Beth.

Tijekom \u010detiri mjeseca i\u0161la je na kemoterapije triput na tjedan. Imala je mu\u010dnine, bolove u kostima, suha usta i sve nuspojave terapije. Kad je po\u010dela gubiti kosu, dosjetila se kako tada \u0161estomjese\u010dnoj Indigo objasniti \u0161to se zbiva.

- Na internetu sam potra\u017eila slike Disneyevih princeza bez kose. \u017deljela sam joj dati do znanja da i bez kose mo\u017ee\u0161 biti princeza - prisjetila se Beth.

Po zavr\u0161etku kemoterapije bila je na operaciji na kojoj su uklonili tumorsko tkivo iz dojke, ba\u0161 na suprugov ro\u0111endan 1. kolovoza 2017. godine. Bilo mu je zlo cijeli dan, no mislili smo da su u pitanju \u017eivci. Ispostavilo se da je pogre\u0161kom pojeo jaja, a na njih je alergi\u010dan tako da je cijelu ve\u010der proveo povra\u0107aju\u0107i. Nije mu to bio najbolji ro\u0111endan koji pamti, ali barem nije bila moja krivnja - nasmijala se.

Tjedan dana poslije lije\u010dnici su joj rekli da su uspje\u0161no odstranili tumor. Poslali su je na 17 ciklusa zra\u010denja tijekom tri tjedna kako bi uni\u0161tili eventualno preostale tumorske stanice. Po zavr\u0161etku lije\u010denja Beth su proglasili zdravom i vratila se na posao stru\u010dnjaka za zdravstvo i sigurnost. Oko djece i ku\u0107anstva joj je pomagala mama Kate Welford (42).

- Da nisam imala mamu koja me vozila na preglede kod lije\u010dnika i pomagala oko djece, ne znam kako bih se nosila sa svim. To je puno zna\u010dilo za djecu, osobito za Edena. Mislim da nije bio ni svjestan koliko sam bila bolesna. Jako se zabavljao s bakom - rekla je Beth.

Nakon zra\u010denja jo\u0161 je nekoliko mjeseci primala injekcije Herceptina kako bi kontrolirala rast tumorskih stanica koje sadr\u017ee visoke razine HER2.

- Imala sam dojam da sam propustila previ\u0161e uspomena sa svojom obitelji, od zabavnijih dana i putovanja do mirnih obiteljskih dru\u017eenja kod ku\u0107e. Ne volim ni razmi\u0161ljati o toj beskona\u010dnoj listi stvari koje sam propustila - ustvrdila je dodaju\u0107i kako je sama sebi obe\u0107ala nakon lije\u010denja nadoknaditi propu\u0161teno.

- Zato sam obojala kosu u ljubi\u010dastu boju, oti\u0161la sam na glazbeni festival u Readingu, provodila sam vrijeme s djecom - pojasnila je.

Na godi\u0161njoj kontroli u rujnu lani lije\u010dnici su joj ponudili dvostruku mastektomiju kao preventivnu mjeru od eventualnog ponovnog pojavljivanja raka dojke i tad je pristala na zahvat.

- Uvijek sam znala da je to opcija i nakon \u0161to sam imala vremena o svemu promisliti, odlu\u010dila sam da je to ispravno. Indigo je bila dovoljno stara da krene u vrti\u0107, a Eden je ve\u0107 bio pred\u0161kolac. To je zna\u010dilo da ne moram previ\u0161e tr\u010dati oko njih i u studenom 2019. godine su mi uklonili i rekonstruirali obje dojke - opisala je ona.

Sa veli\u010dine ko\u0161arice 36 F spala je na 36 C i bila je u potpunom \u0161oku.

- Kirurg je rekao da mi je ko\u017ea prili\u010dno \u010dvrsta, a nisam imala previ\u0161e masnog tkiva, nije mogao u\u010diniti ni\u0161ta vi\u0161e i spala sam na ko\u0161aricu C. Cijelog \u017eivota sam na ko\u0161arici F i grudi su dio mog identiteta. Stoga sam nekoliko tjedana imala dojam kao da sam izgubila dio \u017eenstvenosti - pri\u010da Beth.

No ve\u0107 tijekom Bo\u017ei\u0107a javili su se simptomi nalik gripi i taj dio godine je provela u krevetu.

- Nisam mogla vjerovati koliko mi je lo\u0161e. Bilo mi je hladno, imala sam visoku temperaturu i osje\u0107ala sam se kao da opet prolazim kroz kemoterapiju - opisala je simptome.

Kako bolest nije posustajala, na kraju velja\u010de lije\u010dnici su ustvrdili da ima infekciju plu\u0107a i dali su joj antibiotike. Upravo u to vrijeme svijet se suo\u010dio s\u00a0korona virusom i zabrinula se kako bi njezini simptomi mo\u017eda mogli biti povezani s tim.

- U samo jednoj sekundi sam pomislila kako je mo\u017eda rije\u010d o tome, a zatim sam se umirivala govore\u0107i da je nemogu\u0107e jer sam bolesna jo\u0161 od Bo\u017ei\u0107a - kazala je.

No kad su lije\u010dnici napravili test, otkrilo se da nije korona virus ono \u0161to je mu\u010di nego se vratio rak koji se pro\u0161irio po cijelom tijelu. Odmah je primila pet kemoterapija koje su zavr\u0161ile krajem svibnja i sad svaka tri tjedna prima injekcije Herceptina do daljnjega.

- Svi smo bili kod ku\u0107e zbog izolacije i to je na neki na\u010din bilo \u010dudesno. Svaki dan tijekom 24 sata imala sam mogu\u0107nost provoditi kvalitetno vrijeme s\u00a0Nickom i djecom - dodala je.

Upravo tijekom karantene Beth se dosjetila da bi mogli nabaviti psa. Njezina prijateljica Karis Nurse pokrenula je crowdfunding kampanju na GoFundMe platformi kako bi skupili 29,500 kuna koliko stoji francuski buldog. Nedostaje im svega jo\u0161 nekoliko tisu\u0107a kuna.

-\u00a0 Ne \u017eelim misliti daleko unaprijed. Iako se svakog dana osje\u0107am fizi\u010dki lo\u0161e, neki su dani lo\u0161iji od drugih. No ako se usredoto\u010dim na pozitivan ishod, osje\u0107am se sna\u017enije i to me \u010dini zdravijom. Ne\u0107u biti ovdje zauvijek. Jo\u0161 nisam rekla djeci. Re\u0107i \u0107u im s vremenom i vjerujem da \u0107u prepoznati trenutak kad to trebam u\u010diniti, no do tad ne trebaju znati. Velika mi je utjeha spoznaja da \u0107e, kada mene ne bude blizu, uz djecu i Nicka biti maleni psi\u0107 - zaklju\u010dila je.

OVDJE mo\u017eete provjeriti koliko je uspjela skupiti novca kako bi kupila psa.

