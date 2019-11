Dvije milijarde auta vozi se po svijetu, a Kina je top zagađivač

U prometu je danas više od dvije milijarde vozila, a za dvadeset godina taj broj bi se mogao i udvostručiti.

S obzirom na to da staklenički plinovi već stvaraju pustoš i upravljaju klimom, a broj nacija koje se bogate naftom se povećava, pitanje je hoće li se stvari samo pogoršati ili se ipak mogu pronaći učinkovita rješenja? Vodeći stručnjaci za transport, Daniel Sperling i Deborah Gordon u knjizi “Two Billion Cars: Driving Toward Sustainability” objašnjavaju kako je došlo do ovakvog stanja i što u vezi njega možemo napraviti.

Autori krivicu prebacuju na autoindustriju, kratkovidnu vladinu politiku i potrošače. Tvrde da napredak u prometnoj tehnologiji i ekonomičnosti goriva, s promjenama u ponašanju vozača, nude izlaz iz tog problema. Također navode da su dvije države koje imaju najviše problema s emisijama, a to su Kalifornija i Kina, najvjerojatnije svjetski lideri što se tiče zagađenja prouzrokovanog automobilima. Ipak, postoji rješenje koje bi trebali prigrliti i potrošači i tvrtke (proizvođači goriva), ali i vlade.

Foto: Promo Ono se nalazi u smanjenju proizvodnje goriva i izumu novih vozila koja neće voziti na gorivo koje ispušta razne otrovne plinove.

- Povećanje cijena goriva potrošače neće odbiti i potaknuti ih na kupnju vozila koja idu na električni pogon - objašnjavaju autori i dodaju da tvrtke koje proizvode automobile već godinama odbijaju uvesti pravila po kojima bi vozila smanjila izgaranje štetnih plinova u atmosferu. Iako su cijene goriva sve više, one su ipak i dalje jeftinije rješenje od ekološki prihvatljivih automobila.

Još jedan od gorućih problema je taj što se širom svijeta prozvodi sve više automobila, a samo cjelokupni transport u atmosferu ispušta četvrtinu svih emisija ugljikova dioksida.

