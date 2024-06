Dvije stvari koje nikada ne biste trebali uvrstiti u svoju oporuku

Pisanjem oporuke neminovno se suočavate sa vlastitom prolaznošću i činjenicom da vas jednog dana više neće biti, a pritom morate razmišljati i o tome kako će se vaši bližnji osjećati nakon što odete i hoće li biti zbrinuti, piše BestLifeOnline.

No mnogi griješe pišući oporuku, pa stručnjaci upozoravaju kako dvije stvari nikad ne biste trebali uvrstiti u taj dokument.

1. Uvjetni dar

Uvjetni dar je kada se novac ili imovina daruje samo u slučaju ispunjenja određenog zahtjeva. Primjerice, baka i djed mogu ostaviti uvjetni dar unuku samo pod uvjetom da završi fakultet ili se vjenča. Međutim, ove odredbe koje se često sastavljaju u nadi da će potaknuti ili obeshrabriti određena ponašanja mogu postati izvor velikih frustracija.

Eido Walny, osnivač odvjetničke tvrtke za planiranje nekretnina i zaštitu imovine Walny Legal Group LLC, napominje da se čak i naizgled osnovni uvjet kao što je diplomiranje na fakultetu može pretvoriti u minsko polje.

- Što ako se korisnik odluči baviti obrtom, a to je svakako časna i isplativa odluka? Što ako korisnik prije završetka studija dobije izvrstan posao i zato ne diplomira na vrijeme? - kaže Walny.

Slične prepreke i često kreativna rješenja korisnika koji žele svoje naslijeđe također će se pojaviti i s drugim uvjetnim darovima. Dakle, možda ćete ih htjeti u potpunosti preskočiti.

Umjesto toga ostavite zakladu

No još postoje načini da se postigne duh uvjetnog dara bez uključivanja ograničenja.

- Umjesto toga možete darovati ostavštinu izravno, bez uvjeta, ali uključujući poticaj da korisnik učini nešto konkretno - kaže Marcus O'Toole-Gelo, partner u odvjetničkoj tvrtki Cona Elder Law.

Objašnjava da možete otvoriti zakladu.

- Stvaranjem zaklade možete imenovati povjerenika koji će biti zadužen za korisnika nakon vaše smrti, a koji može imati diskreciju u pogledu vremena i iznosa distribucije dara. Također možete odrediti koliko bi ta diskrecija trebala biti uska ili široka - kaže O'Toole-Gelo.

2. Budite oprezni s nekretninama

- Prije nekoliko godina imao sam slučaj u kojem je žena imala dvoje djece: jedno dobronamjerno koje se brinulo o mami u njezinoj starosti i drugo, manje dobronamjerno dijete koje uopće nije brinulo o njoj. Prilikom sastavljanja ostavine mama je u obzir uzela vrijednost cjelokupnog imetka i nekretnina te je drugom djetetu ostavila 50.000 dolara, a ostatak prvom djetetu. No stjecajem okolnosti do trenutka raspodjele ostavine pala je vrijednost ostavine i imanje je vrijedilo samo oko 75.000 dolara te je drugo dijete dobilo znatno veći dio imetka - prisjeća se Walny.

Umjesto toga, stručnjaci kažu da je pametnije koristiti postotke ili udjele.

- Općenito preporučujem ljudima da ostavine podijele kao postotak ukupne imovine, a ne kao iznos u novcu - kaže Walny.

Na taj će način svaki korisnik dobiti odgovarajući udio. Naravno, svaka oporuka je specifična za onoga tko je piše. Kako biste bili sigurni da će se vaša volja provesti na način na koji želite, sastanite se profesionalcem kako biste stvorili oporuku koja će biti od koristi vama i vašim najmilijima bez ikakvih zabluda i iznenađenja.