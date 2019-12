Dvije vidre s Aljaske kreću na VIP putovanje do Birminghama

Par ljupkih aljaških morskih vidri iduće godine smjestit će se u novoj nastambi u Nacionalnom centru za morske životinje u Birminghamu u Velikoj Britaniji, što je dio programa očuvanja tih životinja i obrazovanja ljudi o njihovim potrebama. Centru su trebale dvije godine priprema i više milijuna funti ulaganja da ishodi dozvolu za dovođenje ovih kritično ugroženih morskih sisavaca.

Pred slatkim vidrama je put od čak 5000 kilometara, kopnom i zrakom, do novog staništa, a putovat će kao VIP putnici, uz policijsku pratnju. Nakon toga idu u karantenu i tek onda u smještaj koji ih čeka.

Morske vidre, zbog svog gustog krzna poznate su kao ‘medvjedići oceana’. Često su u situaciji da im se majke nasuču, pa ih je potrebno spašavati još dok su bebe, jer bez majčine pomoći ne mogu preživjeti. Zbog toga se i osnivaju centri u okviru kojih se mlade jedinke mogu održati na životu.

- Divljač Aljaske se sve više raseljava i to dovodi do velikog broja mladunaca kojima je potrebna pomoć, kaže Keith Lange, osnivač spasilačke službe za divlje životinje na Aljasci.

Iako se broj vidri u zadnje vrijeme povećao, nakon što su lovljene gotovo do izumiranja, zbog gustog krzna, to je još uvijek jako ugrožena vrsta, pa iz organizacije Sea Life Trust kažu kako su u Birminghamu 'pomaknuli svijet' da bi došli do dvije male vidre.

- Ovo je tako uzbudljivo za nas, kaže Jonny Rudd, kustos Nacionalnog centra za morske životinje. Dolazak morske vidre bit će značajan trenutak za Veliku Britaniju i pružit će Britancima osjećaj povezanosti s prirodom i divljinom širom svijeta, rekao je kustos Rudd te dodao kako je važno poticati ljude na razmišljanje o tome koliko važan utjecaj na svijet imaju.

Naime, prema podacima organizacije Sea Life Trust, ljudi su najveća prijetnja populaciji morske vidre, jer globalno zagrijavanje vode dovodi do preživljavanja većeg broja virusa koji ubijaju ovu vrstu. Izravno, ljudi ih ugrožavaju postavljanjem zamki i mreža radi izlova, ali i ispuštanjem nafte i drugih zagađivača u ocean.

Morska vidra je morski sisavac podrijetlom s obala sjevernog i istočnog Tihog oceana, a procjenjuje se da danas više od 90 posto živih jedinki živi na Aljasci, gdje porast populacije i tople vode utječu na njihovo stanište. Procjenjuje se da je na vrhuncu vrste živjelo do 300.000 morskih vidri širom svijeta, dok se njihov broj danas procjenjuje na tek 125.000 živih životinja, piše Daily Mail.

