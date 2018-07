Džeparac nije nagrada, on uči djecu odgovornosti od malena

Većina roditelja povezuje davanje džeparca s dobrim ponašanjem, no novac ne bi smio biti samo nagrada.

- Danas se djeca rano počinju susretati s novcem i brzo shvate njegovu moć. Zato je dobro uključiti ih na vrijeme te ih naučiti da raspolažu novcem i donose odluke. Najbolja dob za to je kad dijete počne shvaćati što je novac i čemu služi, a to je obično s oko pet godina. Pritom džeparac treba biti primjeren uzrastu - dovoljno velik da mogu sami sakupiti za nešto što žele, ali ne i da to mogu odmah kupiti. Na taj način djeca uče odgađati zadovoljstvo, grade strpljenje i odgovornost - pojašnjava psihologinja Petra Matković.

Najčešće roditelji djeci daju džeparac kao nagradu za obavljanje kućanskih poslova, no psiholozi kažu kako to i nije najsretnije rješenje.

Foto: Dreamstime

Samostalnost

Naime, sudjelovanje u kućanskim poslovima pozitivno djeluje na djetetov razvoj te mu daje osjećaj važnosti unutar obitelji, potiče se razvoj emocionalnih i socijalnih vještina.

- Svaka obitelj ima puno svakodnevnih, tjednih i mjesečnih kućanskih poslova i obveza, a djeca bi trebala biti dio njih od početka, bez posebnih uvjeta ili nagrada. Tako svaki član pridonosi zajednici i ima svoju ulogu. To bi trebao biti sastavni dio života, a ne način na koji će djeca zaraditi novac. Ako im kasnije ukinete nagradu, djeca će odbijati raditi poslove za koje su ranije bila motivirana novcem - govori psihologinja Matković.

Ipak, dodaje, dobro je povremeno im dati priliku da zasluže dodatni džeparac tako da naprave neki veći posao u kući ili obave neki zadatak. Ističe i kako djecu već od najranije dobi treba pustiti da samostalno raspolažu svojim novcem.

Uče iz iskustva

Foto: dreamstime

- Treba ih naučiti kako da štede i razumno troše. Pustite ih da sami raspolažu novcem i uče na vlastitim pogreškama, kojih će biti. Savjetujte im, ali se ne miješajte odluče li odjednom potrošiti sve na skupu igračku. S vremenom će sve bolje znati odgovorno raspolagati novcem, kao i razlikovati što im je stvarno potrebno, a što tek prolazna želja - savjetuje Matković.

Neki stručnjaci preporučuju da se djetetu za svaku godinu života da pet kuna. Mlađoj djeci džeparac je dobro davati na tjednoj bazi, a djeci starijoj od deset godina na mjesečnoj.

Već s pet godina razumiju novac

Foto: unknown

Hrvatska udruga banaka izdala je brošure namijenjene poticanju financijske pismenosti mlađih od 18 godina, kao i one za roditelje. Savjetuju da se već petogodišnjacima objasni kako novac treba zaraditi te razliku između stvari koje želimo i trebamo. Između 6. i 10. godine djeca bi trebala savladati vrijednost kovanica i novčanica, pojam štednje te kreditnih kartica.