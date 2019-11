Ekološki domovi: LED žarulje i trostruki prozori čuvaju okoliš

Materijali i načini na koji su napravljene nove kuće rijetko kad su ekološki prihvatljivi. Zapravo jako malo ljudi zna da se primjenom ekoloških materijala i načina gradnje kuće mogu uštedjeti i na tisuće kuna.

Melissa Rappaport Schifman iskusna je stručnjakinja za održivost i financije, a u knjizi “Building a Sustainable Home: Practical Green Design Choices for Your Health, Wealth, and Soul” odlučila je podijeliti svoja znanja o gradnji održivog doma sa širom publikom.

Autorica naglašava da je gradnja ekološki prihvatljiva doma korisna za gotovo sve aspekte života. Gradnjom održiva doma smanjujemo izloženost štetnim kemikalijama i toksinima, što je dobro za zdravlje. Isto tako, upotrebom obnovljivih izvora energije smanjujemo mjesečne račune za komunalne usluge i ostale stalne troškove održavanja. Uz sve to, pomažemo i planetu te smanjujemo zagađenje okoliša.

Foto: Promo

Jedan od savjeta koje je dala za gradnju održiva doma tiče se vode i njezine (ne)čistoće. Naime, kako bismo bili sigurni da nam je voda iz slavine uvijek čista i pitka, najbolje je koristiti filtere ili pročišćivače. Za to možete koristiti uređaje koji će vam pročistiti vodu za piće, možete ugraditi pročišćivač u slavinu ili ugraditi sistem koji će pročišćavati vodu u cijeloj kući. Naravno, sve ovisi o financijskim mogućnostima.

Ono što preporučuje je korištenje LED žarulja umjesto klasičnih jer uštede puno električne energije. Ako želite uštedjeti na plinu ili drvima dok se grijete zimi, najbolje bi bilo da ugradite prozore s trostrukim staklom. Oni vam mogu uštedjeti od dva do tri posto od računa za grijanje.

- Smanjenje vašeg travnjaka i sadnja vrta s divljim cvjetovima, osim što je estetski ugodno, koristit će pčelama i bumbarima te smanjiti resurse i troškove održavanja. Prelazak s plinske peći na električnu može smanjiti potrošnju fosilnih goriva i poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom - savjetuje.

