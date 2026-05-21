Ekspert Bahtijarević: Bolja je dobra pizza nego suplement iza naporne utakmice...

U suvremenom sportu suplementi zauzimaju sve značajnije mjesto, no nikako nisu zamjena za pravilnu prehranu, kvalitetan trening i adekvatan oporavak. Suplementi mogu pomoći u nadoknadi određenih nutrijenata, poboljšanju regeneracije ili podršci specifičnim fiziološkim potrebama sportaša, ali njihov stvarni utjecaj na sportske performanse često je manji nego što se u javnosti predstavlja. Važni su u situacijama kad postoji dokazani nutritivni deficit ili specifična potreba organizma, ali imaju manju ulogu ako sportaš već ima uravnoteženu prehranu koja pokriva sve osnovne potrebe. U takvim slučajevima dodatni suplementi često ne donose značajno poboljšanje sportskih rezultata.