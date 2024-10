Eksplozija užitka: Osam lakih koraka do višestrukih orgazama

Baš kao što mnogi parovi ne pokušavaju istovremeno doživjeti orgazam, višestruki orgazmi ne privlače sve. Ne žele svi ili nemaju vremena za dugačke, iscrpljujuće seksualne seanse koje su često potrebne za njihovo postizanje. No čak i ako višestruki orgazmi nisu vaš stil, primjena sljedećih savjeta može poboljšati kvalitetu vašeg orgazma – a tko ne bi htio više takvih?

Evo što možete učiniti...

1. Način na koji dišete je važan

Neki stručnjaci kažu da zadržavanje daha tijekom orgazma pojačava osjećaj, dok drugi tvrde da, ako uskraćujete kisik mozgu, krv bogata kisikom odlazi prema njemu, udaljavajući se od genitalija (što nije dobro jer vam je za vrhunski užitak potrebno mnogo krvi u genitalijama).

Nastavak dubokog disanja tijekom orgazma preporučuju ljubitelji duhovnog seksa jer smatraju da time povećavate šanse za postizanje drugog orgazma.

Još neki stručnjaci kažu da, ako želite osjetiti orgazam na širem području tijela, počnite s redovitim dubokim disanjem, a neposredno prije orgazma prebacite se na ubrzano disanje. Tko je u pravu? Ovisi o tome što vama odgovara, pa isprobajte sve metode.

2. Upoznajte svoju anatomiju

Većina orgazama slijedi sličan obrazac, ali dovoljno variraju od osobe do osobe da osiguraju svakom pojedincu njegov vlastiti "orgazmički otisak".

Jedna teorija o ženskom orgazmu kaže da dva različita živca upravljaju dvjema osnovnim vrstama orgazama (klitoralnim i vaginalnim). Pudendalni živac opskrbljuje klitoris, dok zdjelični živac opskrbljuje vaginu i maternicu.

Budući da pudendalni živac ima više živčanih završetaka, to bi moglo biti razlog zašto žene češće doživljavaju klitoralni nego vaginalni orgazam.

Ova dva živca se preklapaju u kralježnici, što bi moglo objasniti sposobnost žena da dožive "miješane" orgazme (istovremeno klitoralni i vaginalni).

3. Preuzmite kontrolu nad onim što možete

Nekoliko čimbenika utječe na to hoće li žene doživjeti višestruke ili vaginalne orgazme: snaga mišića PC (više o tome kasnije), osjetljivost prednjeg vaginalnog zida (područje ispod trbuha) i motivacija za isprobavanje različitih tehnika stimulacije i okidača orgazma.

Možete utjecati na većinu ovih čimbenika, kao i na jedan ključan.

Što je više načina na koji možete doživjeti orgazam (kroz masturbaciju, oralni seks, vaginalnu stimulaciju itd.), to su veće šanse za višestruke orgazme. Ako ste navikli doživljavati orgazme uvijek na isti način – jezikom partnera, prstima ili vibratorom – počnite mijenjati tehniku.

Prestanite koristiti svoju uobičajenu metodu i primijenite drugačiju tehniku. Potrebno je vrijeme da preoblikujete svoje tijelo, ali rezultat će doći.

4. Učvrstite mišiće

Znate što slijedi – da, to su Kegelove vježbe. Rutinom vježbanja mišića unutar vagine ojačat ćete PC mišić, tzv. musculus pubococcygeus, koji se još zove i ljubavni mišić, a koji podupire zdjelično dno i "grči" se tijekom orgazma.

Kao i ostatak vašeg tijela, ako je mišić toniran i jak, bolje funkcionira – pumpajući više krvi prema zdjelici (odlično za uzbuđenje) i stvarajući snažnije kontrakcije (što dovodi do dužih i intenzivnijih orgazama).

Srećom, ove vježbe traju svega nekoliko minuta i možete ih raditi bilo gdje. Jednostavno stisnite mišić kojim zaustavljate mokrenje, zadržite ga dvije sekunde, a zatim opustite. Ponovite ovo 20 puta, tri puta dnevno.

5. Vježbajte tehniku "vrhunca"

Tehnika "vrhunca" podrazumijeva dovođenje do gotovo orgazmičkog stanja, zatim čekanje da uzbuđenje splasne, pa ponovno dizanje uzbuđenja.

Ova metoda trenira vas da ostanete u visokom stanju uzbuđenja, prateći "valovit" obrazac orgazma, umjesto jednog kontinuiranog rasta.

Osim što optimizira oslobađanje endorfina, koji donose osjećaj užitka, uči vaše tijelo da ostane u gotovo stalnom stanju orgazmičkog užitka, što omogućuje ponavljanje orgazma.

6. Uzmite si vremena

Što je akcija dulja, to je reakcija snažnija. Postoje dokazi da snaga vašeg orgazma ovisi o duljini predigre i druge erotske stimulacije.

Iako većina može doživjeti orgazam kroz masturbaciju u nekoliko minuta (posebno uz vibrator), tijekom seksa s partnerom orgazam je zadovoljavajući kada se zadržavate na "plato" fazi (fazi nakon uzbuđenja i prije orgazma) prije nego što se prepustite užitku.

7. Namjerno razvijajte okidače za orgazam

Što vaš mozak češće putuje određenim neurologijskim putem, to postaje lakše.

Kada podižete kutove usana, vašem mozgu signalizirate da ste sretni, što potiče oslobađanje serotonina, hormona koji donosi osjećaj sreće.

Što više vaš mozak prepoznaje znakove dolaska orgazma, to će lakše pokrenuti orgazmički odgovor. Obratite pažnju na ono što prirodno radite uoči orgazma i to pojačajte. Ako dišete dublje i brže, dišite još dublje kad osjetite da se bliži vrhunac. Ako primijetite da napinjete prste na nogama i zabacujete glavu, učinite to svjesno.

Dovedite svoje tijelo do točke u kojoj će vaš mozak pomisliti: "Aha! Duboko i teško disanje uz napinjanje prstiju znači da je orgazam blizu. Bolje da krenemo i to ostvarimo!".

S ovim pristupom, orgazam postaje lakši i spontaniji.

8. Koristite različite vrste stimulacije za svaki orgazam

Nakon prvog orgazma, vaše tijelo može privremeno postati neosjetljivo na vrstu stimulacije koju koristite. Ako prvi orgazam doživite tijekom penetracije, veće su šanse da ćete drugi postići oralnim seksom jer stimulirate drugo područje.

Treći orgazam može biti postignut kroz masturbaciju, a za to vam treba malo više truda – stoga se oslonite na najboljeg stručnjaka (sebe).

Miješanje različitih vrsta stimulacije često je ključ za postizanje višestrukih orgazama. Koristite vibrator uz partnerove prste, dodajte prste oralnoj stimulaciji. Bilo koja dodatna erotska stimulacija može biti ona koja vodi do višestrukog užitka, piše Daily Mail.