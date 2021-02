Eldina Jaganjac (31) iz Kopenhagena u Danskoj odbija obrijati brkove i obrve iako joj muškarci na ulici dobacuju uvredljive komentare, rekavši kako joj taj njezin hrabar pristup pomaže da 'otjera' potencijalne loše partnere.

Eldina koja je porijeklom iz BIH, je odrasla u malom gradu u kojem se očekivalo da se svi uklope i izgledaju slično. Kako je postajala starija, frustrirala ju je činjenica da se od žena očekuje da troše više vremena i novca na održavanje svog izgleda pogotovo u uklanjanju dlaka.

U ožujku Eldina je odlučila prestati čupati dlake između obrva i uklanjati dlake na gornjoj usni, a time je shvatila da se samo osjeća manje ženstveno zbog društvenih očekivanja.

Nju više nije briga kako izgleda ili što drugi ljudi misle o njoj, ali priznaje kako joj muškarci na ulici viču ‘čupaj to’ i također, primjećuje kako joj bulje u obrve kao da ima ‘treću glavu’.

Kad je riječ o izlascima, Eldina svoje dlake smatra blagoslovom, a s druge strane to znači da će odmah ukloniti sve 'konzervativne' potencijalne udvarače koji se uplaše njezina izgleda.

Nedavno je na Instagramu objavila priču u kojoj je komentirala: 'Nisam pričala samo o spojevima, kao da je jedini cilj žena u životu da se udaju'.

- Prije nego što sam dopustila da mi jedna obrva izraste, osjetila sam da postoje izuzetno ograničene mogućnosti kako bi žene trebale izgledati. Ako se muškarac ne brije i ne čupa obrve, nitko to ne primjećuje i ne komentira, a to nije ništa neobično. Baš kao i mnoge druge žene, i sama sam ponešto naučila. Na primjer, nekad se nisam osjećala ugodno kad bih izlazila vani, osim ako moje obrve nisu bile počešljane, male i počupane, i ne bih išla u teretanu ako mi noge nisu obrijane. Sad sam se odlučila usredotočiti na zadatke i ciljeve koje moram učiniti, a manje na to kako izgledam dok ih radim i sviđam li se ljudima ili ne, jer ih vjerojatno više nikad neću vidjeti, i ako hoću, nije me briga - kaže Eldina.

Kada je prestala čupati obrve i brijati brkove, njezini prijatelji su prihvatili novi izgled, a neki uopće nisu ni primijetili.

- Imala sam ljudi koji su mi prilazili na ulici govoreći mi da je to kul dok je bilo i nekoliko onih koji su se derali na mene. To je u početku bilo neugodno, ali ako neki ljudi nemaju što drugo raditi nego vikati na nepoznate ljude, neka tako bude. Da, nekoliko tinejdžera mi je vikalo na ulici, ali ništa bitno. Mislim da je teško razumjeti rodne uloge dok ste tinejdžer i dok odrastate, pa mislim da to što žena radi nešto što se smatra manje ženstvenim zbunjuje tinejdžere pa oni to ne mogu ni razumjeti. Primijetila sam kako nekoliko odraslih muškaraca 'bulji' u moje neobrijane noge i moje obrve kao da imam treću glavu - objašnjava Eldina.

Eldina se osjeća samopouzdanije nego ikad jer se ne boji izdvojiti iz mase, ali naglasila je kako bi ljudi trebali raditi ono što im je prirodno ako se zbog toga osjećaju ugodnije.

- Radite što vam je ugodno i pravi prijatelji ostat će uz vas. Društvo je nametnulo takve ideje, tako da se žene koje imaju dlake po tijelu smatraju manje ženstvenijima. U mnogim dijelovima svijeta žene imaju vidljiviju i tamniju kosu i dlake, te ih se sili da mijenjaju svoj izgled da budu više ženstvenije. Da bismo bili vizualno prihvaćeni moramo potrošiti više novca nego muškarci, a mislim da to nije fer. Moramo si postaviti pitanje: Zašto mi kao žene smatramo važim uklanjanje dlačica? Ima toliko bitnijih i važnijih stvari za usredotočiti se, a to sigurno nisu dlake - tvrdi Eldina za The Sun.