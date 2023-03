Element vode u kolekcijama: Od tekstila koji nalikuje valovima do ikona podvodnog svijeta

Mnogo je autora isprobalo vodene stilove, upuštajući se u eksperimentalno odijevanje ili pak projekte koji su inspirirani čarobnim, često nepoznatim dubinama. Alexander McQueen prije 13 je godina na modnu pistu poslao bića koja djeluju poput onih iz velikog plavetnila, a ideja je bila povratak ljudi u oceane, nakon što smo 'uništili površinu'.

Tako je otprilike bila ideja genijalca koji je predstavio pritom haljine s printom, organske cipele Armadillo i futurističke frizure. Autora i danas spominju mnogi dizajneri i znalci mode koji se referiraju na čaroliju mode koja izlazi iz granica nosivog te ulazi u svijet umjetnosti odijevanja.

No, to nije jedina inspiracija vodom, McQueen je u drugim kolekcijama koristio element kiše, koja je padala po kreacijama. Bila je to 1997. godina, kad je dizajner na pistu poslao manekenke odjevene u nježne haljine, kostime i odijela, no prognoza je bila - kiša.

Nakon njega u ovom području ključna je Iris Van Herpen, čiji izričaj zahtijeva 3D printanje raznih materijala. Naime, kod nje se radi o mobilnoj odjeći, odnosno elementima koji oko tijela čine artističke objekte.

Tijelo je nositelj 'odjeće', a teksture su poput vode, neuhvatljive, eterične, čudesne, kao da postoje u nekom drugom svijetu. Za potrebe izrade Van Herpen surađuje s brojnim tehnolozima kako bi osmislila skulpturalne oblike koji prkose gravitaciji te djeluju kao da lebde ili se nalaze u nekim nepoznatim dubinama.

Vratimo se u realnost - modna kuća Versace predložila je prije par sezona haljine za ljubiteljice podvodnih motiva, a djevojke su hodale u znaku 'wet-looka'. Od uzoraka chic su bile morske zvijezde, biljke i slično, a sve skupa imalo je šareni, veseli dojam.

I modna kuća Chanel pridružila se ovoj likovno atraktivnoj priči, prije pet godina predstavljena je revija u stilu slapa, djevojke su hodale u divnim plavim kreacijama, kao usred prirode.

Karl Lagerfeld volio je vodu - za modnu kuću Fendi jednu od kolekcija predstavio je na fontani Trevi, a cure su izgledale kao da lebde iznad vode. Dojam je bio eteričan, kao da su došle s nekog drugog svijeta. Bila je to super prigoda, jer kuća Fendi slavila je 90 godina.

Mnoge umjetnice koriste ovaj element, a od stakla ga zamišlja Britanka Diana Dias-Leao. Njezine haljine putuju po muzejima, smještene su u prostor poput skulpture.

U dubinama se kriju čudesne meduze, a kako bi izgledale da izađu na površinu ideja je kojom se bavi modna kuća Givenchy.

Lucy Upsher umjetnica je iz Londona koja istražuje teksture inspirirane podvodnim bićima te ih zamišlja na modnim oblicima po dimenzijama ljudskog tijela.

Snažni valovi koji udaraju u stijene izgledaju čudesno, moćno i predivno, njima je čitavu kolekciju posvetio Stephane Rolland. Ovaj modni moment može se definirati i nizom slojeva svile ili neke druge prozirne tkanine. U stvarnom svijetu, ovaj stil nosimo kao dio elegantnog, večernjeg stila, gdje valovi postaju - volani.

