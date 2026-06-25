Elizabeth Hurley ima 61 godinu, ali izgleda nekoliko desetljeća mlađe - evo u čemu je tajna

Elizabeth Hurley, britanska glumica i model, u lipnju je proslavila 61. rođendan, a i dalje oduševljava svojim mladolikim izgledom i energijom. Evo kako održava bezvremensku ljepotu
1. ODRŽAVAJTE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNO.
Elizabeth ne ide na intenzivne treninge u teretane, ali se redovito kreće kroz šetnje, vrtlarenje i druge svakodnevne aktivnosti. To pomaže održavanju vitke linije i energije.
| Foto: Instagram/ kolaž
1. ODRŽAVAJTE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNO.
Elizabeth ne ide na intenzivne treninge u teretane, ali se redovito kreće kroz šetnje, vrtlarenje i druge svakodnevne aktivnosti. To pomaže održavanju vitke linije i energije.
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Foto: Instagram/ kolaž
1. ODRŽAVAJTE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNO.
Elizabeth ne ide na intenzivne treninge u teretane, ali se redovito kreće kroz šetnje, vrtlarenje i druge svakodnevne aktivnosti. To pomaže održavanju vitke linije i energije.
| Foto: Instagram/ kolaž
2. PRATITE UMJERENU PREHRANU.
Njena prehrana uključuje svježe namirnice i male obroke. Izbjegava kasne večere i ograničava alkohol, što pomaže održavanju ravnoteže u tijelu i zdravlja kože.
| Foto: Instagram/ kolaž
3. NJEGA KOŽE I ZAŠTITA OD SUNCA.
Redovito koristi hidratantne kreme i proizvode sa SPF-om. Zaštita od UV zraka ključna je za očuvanje mladolikog izgleda.
| Foto: YouTube/screenshoot
4. NEINTENZIVNI TRETMANI.
Iako ne otkriva specifične tretmane, stručnjaci smatraju da Elizabeth vjerojatno koristi suptilne tretmane koji potiču obnovu kože i održavaju njezinu svježinu.
| Foto: Instagram/Luka Modrić
5. MENTALNO ZDRAVLJE I SMANJENJE STRESA.
Meditacija, pozitivno razmišljanje i opuštanje pomažu održavanju ukupnog zdravlja i mladolikog izgleda.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
6. PRIHVATITE PRIRODNE PROMJENE.
Elizabeth starenje ne vidi kao problem. Prihvaćanje promjena u tijelu i izgledu pomaže u održavanju samopouzdanja i prirodne ljepote.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
7. URAVNOTEŽEN ŽIVOT.
Kombinacija umjerene prehrane, fizičke aktivnosti, njege kože i pozitivnog mentalnog stava daje ukupni efekt mladolikog i zdravog izgleda.
| Foto: Instagram
8. SERUM PROTIV STARENJA. Hurley je već nekoliko puta javno rekla da dva puta dnevno koristi i serum protiv starenja marke Estée Lauder.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram