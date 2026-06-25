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Elizabeth Hurley ima 61 godinu, ali izgleda nekoliko desetljeća mlađe - evo u čemu je tajna

Elizabeth Hurley, britanska glumica i model, u lipnju je proslavila 61. rođendan, a i dalje oduševljava svojim mladolikim izgledom i energijom. Evo kako održava bezvremensku ljepotu
Elizabeth Hurley ima 61 godinu, ali izgleda nekoliko desetljeća mlađe - evo u čemu je tajna
1. ODRŽAVAJTE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNO. Elizabeth ne ide na intenzivne treninge u teretane, ali se redovito kreće kroz šetnje, vrtlarenje i druge svakodnevne aktivnosti. To pomaže održavanju vitke linije i energije. | Foto: Instagram/ kolaž
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1. ODRŽAVAJTE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNO. Elizabeth ne ide na intenzivne treninge u teretane, ali se redovito kreće kroz šetnje, vrtlarenje i druge svakodnevne aktivnosti. To pomaže održavanju vitke linije i energije. | Foto: Instagram/ kolaž
Komentari 5

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