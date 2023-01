Sutkinja Enka Moković: 'Mnogi mi zahvaljuju što sam ih poslala u zatvor. Kažu da su bolji ljudi'

Šaljem ljude u zatvor, kratko je odgovarala znatiželjnima zadarska sutkinja Enka Moković (70) na pitanje čime se bavi. Skoro pola stoljeća, točnije 45 godina, bavila se tamnijom stranom ljudskog života, i to samo kaznama i njihovim izricanjem. Tijekom plovidbe pravosudnim vodama tolike godine uspjela je gotovo nemoguće. Naime, u mirovinu je otišla sa stilom i bez mrlje u karijeri. Zadnji radni dan ispratila ju je klapa, i to u sudnici, uz pjesmu i smijeh. Baš taj pristup ljudima Enki je priskrbio status omiljene sutkinje, i to kod žrtava i osuđenih.