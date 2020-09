- Nisam mislio da \u0107e mi to 'putovanje' postati takav izazov, ali preraslo je u to.\u00a0Slu\u010dajno sam naletio na pub pod nazivom Waterloo i pomislio da je to jedan od onih\u00a0za koje nitko nije \u010duo, pa za\u0161to ga ne bih posjetio - pri\u010da Ben i dodaje da je zapravo na ideju do\u0161ao prije otprilike 20 godina kad je s ro\u0111akom raspravljao jesu li bili u svim pubovima u Plymouthu.

<p>Svojevrsni prvak, <strong>Ben Barton</strong> (35) iz Plymoutha obišao je svih 179 pubova u svom gradu. Veliki podvig, za koji su mu trebale četiri godine, brzo se razvio u opsesiju, a Ben je uz pomoć lokalnog vijeća izradio detaljnu proračunsku tablicu svih pogodnih mjesta za posjet. Sada, godinama nakon što je posjetio prvi pub, Fortescue, napokon je završio svoje putovanje nazdravivši u The Georgeu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Osmislili anti-trump pivo</p><p>Ben radi u osiguranju, a ovo 'putovanje' dokumentirao je na svojoj Facebook stranici Pub Exploring. Jedan od trenutaka koji najviše pamti bio je posjet najstarijem pubu u Plymouthu, gostionici Minerva, gdje je pas gazdarice potrčao prema Benu, udario ga u međunožje i uspio mu skinuti hlače.</p><p>- Nisam mislio da će mi to 'putovanje' postati takav izazov, ali preraslo je u to. Slučajno sam naletio na pub pod nazivom Waterloo i pomislio da je to jedan od onih za koje nitko nije čuo, pa zašto ga ne bih posjetio - priča Ben i dodaje da je zapravo na ideju došao prije otprilike 20 godina kad je s rođakom raspravljao jesu li bili u svim pubovima u Plymouthu.</p><p>- Dobio sam popis od vijeća i počeo svoju avanturu. Pronašao bih skupinu pubova koji su blizu jedan drugome i pokušao otići tamo nekoliko večeri za redom. Ne možete to raditi svaki vikend zbog drugih obaveza u životu, zato sam se morao organizirati i odabrati večer kada ću biti slobodan i najpovoljnija mjesta za obilazak toga dana - tvrdi Ben.</p><p>Ben je svojim maratonskim obilaskom želio naglasiti prednosti puba za lokalne zajednice, jer su se mnogi borili s gubicima uzrokovanim 'lockdownom'. Dodao je: 'Ono što sam naučio bilo je da su zajednice ispod površine daleko aktivnije i živahnije nego što ih mi zamišljamo. Upravo u pubu možete bolje vidjeti ljude iz zajednice'.</p><p>- Možete vidjeti koji su 'mjehurići' ispod površine i za mene je jedini način da razumijem zajednicu odlazak u pub. To je glavna stvar koju sam otkrio. Mjesta poput Devonporta imaju tako bogatu kulturu i povijest. U svakom pojedinom osjećao sam se dobrodošlim. Nije bilo nijednog u kojemu su me loše primili. Šest se pubova zatvorilo i važno je da ih podržavamo kako ih ne bismo još više izgubili - kaže Ben i nastavlja kako su pubovi sigurna mjesta, nigdje se ne nameće socijalno distanciranje više nego u pubovima i važno je prenijeti tu poruku.</p><p>Bena je na ovom pub putovanju dočekao 'lockdown', pa mu je ostalo još 15 pubova za posjetiti. Čim su se oni ponovno otvorili, Ben se vratio posjećivanju pubova sa svog popisa. Rekao je: ‘Popiti pola litre piva u posljednjem pubu - George je bilo čudno jer sam znao nemam više novo mjesto za posjetiti'.</p><p>- Nemati više gdje ići na novo mjestu u Plymouthu je bizarno. Ali ako se otvore neki novi pubovi, bit ću sigurno tamo - zaključio je, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/09/14/man-completes-epic-four-year-pub-crawl-visiting-179-venues-in-home-city-13270454/" target="_blank">Metro</a>.</p>