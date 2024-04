Eterično ulje ove biljke čini kosu jačom, gušćom i potiče brži rast

Čini se da je eterično ulje ružmarina pravi lijek za mnoge probleme s kosom, pa za poticanje njenog bržeg rasta. Na TikToku ćete pronaći klub obožavatelja ružmarinovog ulja u tretmanima za brži rast kose, koji tvrde da ono ima utjecaja na obnavljanje vrhova, gustoću kose i brzinu rasta. Mnogi su priložili i video snimke kojima dokazuju da ovo ulje ima dobar učinak,piše Vogue.

POGLEDAJTE VIDEO: Treniraju kosu tako da ju - ne peru

Pokretanje videa... VIDEO Ne pere kosu | Video: KanalRi

Djeluje li ulje ružmarina doista?

Uz svjedočanstva koja hvale njegovu učinkovitost kod alopecije i gubitka kose nakon poroda, naravno da se pitamo postoje li čvrsti dokazi koji podupiru ono što se čini kao još jedan hir. Dobra je vijest da zaista postoje znanstveni dokazi koji upućuju na to da ulje ružmarina može biti učinkovito slično kao i priznati lijek za rast kose minoksidil.

Pokazala je to studija iz 2015. godine, koja je potvrdila da se kod ljudi koji pate od alopecije nakon šest mjeseci korištenja ružmarinovog ulja gustoća kose doista povećala. Prema dr. Zaynu Majeedu, kirurgu koji se bavi presađivanjem kose na Harley Street Hair Clinic, studije su pokazale da je učinkovito u liječenju živčanih završetaka u vlasištu i poticanju obnove kose.

- Ulje ružmarina može ojačati cirkulaciju i poboljšati opskrbu folikula dlake krvlju, pa sprječava odumiranje, objašnjava. Naime, ako folikuli dlake ne dobiju dovoljno krvi, to može skratiti fazu rasta u ciklusu rasta dlake i s vremenom dovesti do gubitka kose

- Ne samo da ružmarin pomaže u tome da njegujete dulju kosu, već je koristan za njeno cjelokupno zdravlje. Protuupalna svojstva ulja ružmarina pomažu smanjiti iritaciju vlasišta, prhut i svrbež, pružajući optimalnije okruženje za zdrav rast kose, dodaje dr. Majeed. Uz to, ima i antimikrobna svojstva, pa je zapravo odličan sastojak za vrhunsku njegu kose.

Ipak, smanjite očekivanja! To ulje može činiti čuda za ubrzanje rasta i povećanje gustoće kose, ali nije lijek koji može zaustaviti potpuni gubitak kose.

- Trenutno ne postoji klinički lijek za gubitak kose, iako se taj proces može usporiti lijekovima i tretmanima poput transplantacije, kaže dr. Majeed.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako koristiti ulje ružmarina na kosi?

Na internetu ćete pronaći sve vrste lijekova od ružmarina, od domaćih biljnih/uljnih infuzija do obogaćene klasične njege kose s kapima eteričnog ulja ružmarina.

Koji je način najbolji? Jednostavno – nanijeti razrijeđeno ulje ružmarina izravno na korijen ili dio glave koji je ćelav, pa umasirati u vlasište. Masaža povećava oksigenaciju folikula dlake zahvaljujuć povećanom protoku krvi. Kako kaže Claire Martin, brand edukatorica u bestseller marki Mielle Organics, dobra opskrba kisikom ključna je za rast kose u punom potencijalu.

Dr. Majeed kaže da masaža također pospješuje apsorpciju aktivnih sastojaka ružmarina u kožu i folikule dlake.

- Ako ulje ružmarina ostavite na tjemenu najmanje 30 minuta, bolje će prodrijeti. Dobro je omotati glavu toplim ručnikom, pa će učinak biti još već, kaže. U idealnom slučaju, ulje ružmarina trebalo bi nanositi nekoliko puta tjedno kako biste osjetili odgovarajući učinak. Kad završite s pakungom, operite kosu blagim šamponom i njegujte kao inače.

Što treba uzeti u obzir pri kupnji ružmarinovog ulja za rast kose

Claire Martin kaže da to ulje u preparatima treba tražiti pod nazivom Rosmarinus Officinalis leaf oil te da treba biti visoko na popisu, jer, što je niže, to znači manju količinu tog sastojka.

Ako kupujete eterično ulje i planirate ga kombinirati s proizvodima, ključna stvar koju trebate znati je da se mora razrijediti prije nanošenja.

- To je ulje visoko koncentrirano i nanošenjem izravno na vlasište može izazvati iritaciju kože. Zato ga treba razrijediti neutralnim baznim uljem, poput kokosovog, bademovog ili ulja jojobe, kaže dr. Majeed. Kao alternativu, možete dodati nekoliko kapi ružmarinovog ulja u šampon ili regenerator koji već koristite i uštedjeti na kupovini novih tretmana, zaključuje.