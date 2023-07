Evo kako brinuti o kosi nakon sunca i mora, da ne bude suha i ispucala - pomaže čak i kečap

Foto: Dreamstime_

Svi idu na more i na bazene. No sunce i sol u vašoj kosi može joj jako naškoditi. Ako niste pažljivi može vam se isušiti i popucati. Pročitajte kako to spriječiti.

Morska sol vam može pomoći u očvršćavanju kose i olakšati oblikovanje frizure, no zbog vjetra i sunca može i nauditi vlasima. Ako vam je kosa pofarbana, morate posebno paziti ovih ljetnih dana. POGLEDAJTE VIDEO: Peglanje kose Vlasi će popucati na visokim temperaturama. Peglanje kose nakon kupanja u moru će samo naškoditi vašoj kosi. Pogotovo vrhovima koji su tanji od ostatka kose. Isperite kosu od soli te ju dobro osušite prije peglanja. Suhi šamponi i ulja U slučaju da nemate vremena isprati kosu nakon plaže ili bazena, najbolje je nanijeti suhi šampon na kosu. Kokosovo ulje je savršena zamjena za regenerator. Pomaže protiv pucanja i dovoljno je samo tri kapi. Foto: Dreamstime Maske za regeneraciju Ako vam se kosa oštetila najbolje je staviti masku za kosu. Ostavite na kosi 20 minuta i vlasi će biti obnovljene i glatke. Maska od banane i bademovog ulja pogotovo ima hranjivih tvari za vašu kosu. Samo izgnječite bananu i dodajte par kapi bademovog ulja. Bazeni vam mogu pozeleniti kosu Ako imate obojenu kosu posebno morate pripaziti na klor u bazenima. Zbog njega vam vlasi mogu pozeleniti. U slučaju da vam se to dogodi, u kosu stavite kečap. Umak će neutralizirati zelenu boju za 15 minuta. Za buduće nanesite par kapi baby ulja te dobro isperite kosu nakon bazena.