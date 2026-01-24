Evo kako imati najbolji seks u životu: Isprobajte sedam koraka za bolji ljubavni život

Francuskinja Maia Mazaurette savjetuje ženama kako nakon razvoda podići svoj seksualni život na najbolju razinu ikad. Dok mnogi na razvod gledaju kao na poraz, ona kaže kako ga Francuzi smatraju samo novim početkom
Često žene pretpostavljaju da će muškarci biti zainteresirani samo za mlađe ili da razvod znači da smo gotovi sa seksualni dijelom svojih života. No, seks stručnjakinja tvrdi da to ne može biti dalje od istine i otkriva sedam koraka prema najboljem seksu u životu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Često žene pretpostavljaju da će muškarci biti zainteresirani samo za mlađe ili da razvod znači da smo gotovi sa seksualni dijelom svojih života. No, seks stručnjakinja tvrdi da to ne može biti dalje od istine i otkriva sedam koraka prema najboljem seksu u životu. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Često žene pretpostavljaju da će muškarci biti zainteresirani samo za mlađe ili da razvod znači da smo gotovi sa seksualni dijelom svojih života. No, seks stručnjakinja tvrdi da to ne može biti dalje od istine i otkriva sedam koraka prema najboljem seksu u životu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1: VIŠE STE OD BRAKA: Francuski temelj seksa i želje je sljedeći: više si od svoje veze i oduvijek si bio. Postoji dio tebe koji je uvijek nedodirljivo, prekrasno, ti. Nijedan partner ne bi trebao biti sve, čak ni u predanoj vezi. Francuzi vjeruju da je element distance bitan za erotiku, za zadržavanje osjećaja leptirića u trbuhu. Stvaramo prostor, bilo kroz snažna prijateljstva, odvojene hobije ili čak povremene odmore, ostavljajući partnere kod kuće. Jer, kada se previše čvrsto držimo, želja počinje jenjavati. A kada veza završi uzmite si malo mira, odvojite se od društvenih mreža, ponovno zavolite sebe i svoje tijelo. Razmislite o dijelu svog tijela koji vam se čini privlačnim i posvetite mu malo pažnje u obliku nove odjeće, nakita ili šminke. Ponovno se povežite i s hobijima koje ste voljeli prije braka. Ne radi se o tome da ste dovoljno dobri takvi kakvi jeste, već što vas veseli.
| Foto: Vadym Drobot
2. RIJEŠITE SE ULOGE 'POSLUŠNE ŽENE': Jedna od omiljenih zabava patrijarhata je brbljanje o mjestu žene u svijetu - tržišnoj prikladnosti, korisnosti i, više od svega, godinama. Umjesto da se brinete o društvenim stereotipima, iskoristite svoju novu slobodu da se okružite ljudima koji vas podržavaju. Javite se svojim starim prijateljima i steknite nove. Ako osjećate da ste izgubili kontakt s prijateljima usred bračnog propadanja, osnujte novu grupu prijatelja. Prisustvujte događajima usmjerenima na vaše interese - možda tečaju keramike ili grupi za vježbanje. Veliki korak prema odličnom seksu je osjećaj osnaženosti. Steknite naviku dobrog smijeha s prijateljima; to će umiriti i opustiti dio te tjeskobe, stvarajući prostor za koketiranje i privlačnost kada se pojavi onaj pravi.
| Foto: PROFIMEDIA
3. ISTRAŽITE NOVE FANTAZIJE: Razdoblje nakon razvoda moglo bi biti jedno od najboljih vremena za istinsko ispitivanje onoga što volimo u seksu – i zašto. Zamislite svoje želje kao ormar za istraživanje – i dajte si dopuštenje da otkrijete novi stil. Prirodno je da pokušavamo ugoditi svojim partnerima, ali tijekom duge veze takvo razmišljanje može stati na put vlastitom zadovoljstvu. Sada je trenutak da provedete što više vremena sa sobom. Iznimno je važno (i jako zabavno) ponovno otkriti što nam pruža zadovoljstvo. Isprobajte erotske audioknjige ili umjetnost. Postoji li hrana koju povezujete s osjećajem seksi? Vrsta donjeg rublja? Zabavite se i pustite da vam misli lutaju. Koje se fantazije pojavljuju u vašoj mašti? Koje vrste seks igračaka vam odgovaraju? Postoje li neke nove koje biste željeli isprobati? Čak i ako vam se čini malo glupo, dajte si dopuštenje da iskoristite svoju kreativnost i slijedite kamo vas vodi. Utišajte unutarnjeg kritičara koji je spreman suditi o vašim fantazijama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. IZBJEGAVAJTE ONE KOJE TREBA 'POPRAVLJATI': Razvod nas može učiniti nevidljivima. Muški pogled vam može reći da vas nitko ne vidi. Uzemljite se, upoznajte neke prave muškarce i osjećat ćete se viđeno. Ako tražite partnera, ponašajte se tako. Budite iskrene prema sebi da tražite vezu vođenu seksualnom kemijom bez srama. Ali nemojte izlaziti s 'potencijalnima'. Ovo nije vrijeme za 'rad na njima' - drugim riječima, muškarce kojima je potrebno emocionalno ili fizičko 'popravljanje'. Dajte si dopuštenje da slijedite svoje privlačnosti bez dugog popisa zahtjeva za budućnost. Živite ovdje i sada. Uvijek jasno odredite svoje granice, svoje vrijeme i svoja očekivanja. Ako netko prijeđe vaše granice ili primijetite 'crvenu zastavu', zapamtite da smijete živjeti život pod svojim uvjetima i samouvjereno izađite iz situacije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. UHVATITE KORAK S VREMENOM: Otkad ste se vjenčali, mnogo se toga promijenilo. Pojavile su se nove igračke, strategije privrženosti i klubovi, samo čekajući da ih znatiželjni umovi isprobaju. Čak se i sam koncept seksa i načina upoznavanja promijenio. Počnite pratiti YouTube kanale o pozitivnom odnosu prema seksu na svojim društvenim mrežama i gledajte kako vas algoritmi vode u neke divne zečje rupe. Maia savjetuje da vodite dnevnik fantazija. Zapišite sve što želite od seksa - ne samo sam čin, već i uvod, sa zvukovima, mirisima, bojama, emocijama i pričama. Zapisivanjem svojih fantazija shvatit ćete da ste puno manje dosadni nego što mislite. Također ćete naučiti verbalizirati svoje potrebe s velikom preciznošću. Njezin dnevnik, kaže, ima 160 stranica, vodim ga tri godine i još nije završila.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. KOMPROMISI VEZE SU GOTOVI: Sigurno je bilo užitka u bračnom seksu, ali isto tako vjerojatno nije bilo savršeno. Sada ste oslobođeni svih sitnica u spavaćoj sobi koje ste smatrali iritantnima. Počnite ovdje: što niste istražili jer ste bili u paru? Koje ste fantazije ostavili po strani? Kako ste željeli da vas se dodiruje? Iskoristite svoju frustraciju i mane vašeg bivšeg partnera kako biste osvijetlili put boljim seksualnim izborima. Razvod znači da više ne morate praviti kompromise. Također, u potpunosti preispitajte svoju definiciju para. Možda ne želiš živjeti s nikim iako želiš biti u vezi, možda trebaš živjeti u trostrukom braku ili isprobati poliamoriju. Možda ti je pak suđeno da budeš domina.
| Foto: Yakobchuk
7. NAUČITE UMJETNOST SPOROG SEKSA: Djeca, posao, umor i druge neprilike često seks nu braku svedu na rutinu i ne puno vremena. No, sada ga imate. Meditacija i masturbacija izvrsne su vježbe za razvoj nečega što se zove propriocepcija, što je vaša sposobnost da znate gdje se vaše tijelo nalazi u prostoru. Najveća greška u svakom seksu je prebrzo kretanje, posebno tijekom penetrativnog seksa. Spori seks dobiva na popularnosti, a internet su preplavili savjeti kako se istinski zbližiti s partnerom, fokusirajući se na povezanost i intimnost – kao i na ultra-snažne orgazme. Prvo, uključite neku umirujuću glazbu i povežite disanje s partnerom. Ostavite po strani sve druge misli osim dubokih, udisaja u istom ritmu. Budite svjesni svog tijela i okoline. Drugo, izazovite se da ne žurite s procesom. Kada dopustimo svojim tijelima da se povežu na načine koji ne uključuju standardnu žurbu do vrhunca za muškarca, pojavljuju se novi svjetovi.
| Foto: FaustFoto