Evo kako imati najbolji seks u životu: Isprobajte sedam koraka za bolji ljubavni život

Francuskinja Maia Mazaurette savjetuje ženama kako nakon razvoda podići svoj seksualni život na najbolju razinu ikad. Dok mnogi na razvod gledaju kao na poraz, ona kaže kako ga Francuzi smatraju samo novim početkom
Često žene pretpostavljaju da će muškarci biti zainteresirani samo za mlađe ili da razvod znači da smo gotovi sa seksualni dijelom svojih života. No, seks stručnjakinja tvrdi da to ne može biti dalje od istine i otkriva sedam koraka prema najboljem seksu u životu. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
