Evo kako imati najbolji seks u životu: Isprobajte sedam koraka za bolji ljubavni život

1: VIŠE STE OD BRAKA: Francuski temelj seksa i želje je sljedeći: više si od svoje veze i oduvijek si bio. Postoji dio tebe koji je uvijek nedodirljivo, prekrasno, ti. Nijedan partner ne bi trebao biti sve, čak ni u predanoj vezi. Francuzi vjeruju da je element distance bitan za erotiku, za zadržavanje osjećaja leptirića u trbuhu. Stvaramo prostor, bilo kroz snažna prijateljstva, odvojene hobije ili čak povremene odmore, ostavljajući partnere kod kuće. Jer, kada se previše čvrsto držimo, želja počinje jenjavati. A kada veza završi uzmite si malo mira, odvojite se od društvenih mreža, ponovno zavolite sebe i svoje tijelo. Razmislite o dijelu svog tijela koji vam se čini privlačnim i posvetite mu malo pažnje u obliku nove odjeće, nakita ili šminke. Ponovno se povežite i s hobijima koje ste voljeli prije braka. Ne radi se o tome da ste dovoljno dobri takvi kakvi jeste, već što vas veseli. | Foto: Vadym Drobot