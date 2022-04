Evo kako je najbolje očistiti ekrane u domu: Izbjegavajte grube krpe i papirnate ubruse

Prije nego što počnete čistiti svoj TV prijamnik, pročitajte upute koje ste dobili s njim jer neki zahtijevaju gašenje, a neki čak i isključivanje iz struje dok se čiste. Sve vrste ekrana najprije treba obrisati suhom krpom od prašine. LCD ekrane potom treba čistiti isključivo krpom od mikrofibre ili stopostotnog pamuka. Za lakše čišćenje krpu navlažite, a za skidanje mrlja možete staviti i kap octa.

Nježno prebrišite ekran i nastojte ga ne stiskati jer ga to može trajno oštetiti. Posušite ekran mekom krpom i ne palite dok se posve ne osuši.

Plazma televizori pak smiju se čistiti samo navlaženom pamučnom krpom. Za njih možete koristiti i sredstva za čišćenje namijenjena kompjutorskim monitorima i to na bazi izopropil alkohola. Jača sredstva, na bazi amonijaka, oštetit će fini, zaštitni sloj plazme. Starije televizore odlično čiste i sredstva za čišćenje stakla, no neke novije verzije imaju osjetljiv ekran, pa se preporuča korištenje samo vlažne pamučne krpe. Koristite li sredstva za čišćenje uvijek ih nanosite na krpu, a nikad direktno na ekran jer mogu prodrijeti u uređaj i oštetiti ih.



Mješavinom vode i alkohola možete čistiti i video kamere te vanjske dijelove DVD-a i VHS-a. No obavezno pričekajte da se tekućina u potpunosti osuši prije nego upalite uređaj. Krpe kojima prebrisujete uređaj ne treba previše namakati u otopini već je koristiti umjereno.

Kompjutorske ekrane najbolje će čistiti sredstva za staklo bez amonijaka, vlažne maramice za tu namjenu ili tanke, specijalizirane krpice za brisanje ekrana, a koje se sve češće i dobivaju uz monitor. Izbjegavajte papirnate ubruse jer su pregrubi za monitore i mogu oštetiti površinu.

Mobitelima je prilikom čišćenja najbolje izvaditi bateriju kako tekućina ne bi prodrla unutra i oštetila ga. Najlakše ćete ga očistiti vlažnim maramicama, a iste možete koristiti i za čišćenje telefona. Za dezinfekciju pomiješajte vodu i medicinski alkohol u omjeru 60:40 i prebrišite telefon.

