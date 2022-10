Evo kako od ukrašene staklenke i svijeće napraviti svoj lampion

Blagdan Svih svetih počeo se slaviti još u 4. stoljeću te su ga u početku sve crkve obilježavale istoga dana, u nedjelju nakon Duhova, no Papa Grgur III. je u prvoj polovici 8. stoljeća blagdan Svih svetih premjestio na 1. studenoga, kako bi se poklopio s drevnim keltskim blagdanom Samhain, koji je označavao Novu godinu. Na blagdan Svih svetih slave se sveci, no s obzirom na to da je nemoguće znati sve svece koji su u povijesti proglašeni svetima, Crkva je odredila 1. studenoga dan u kojemu se sjećamo i molimo za sve svete i blažene, bili oni poznati ili ne.