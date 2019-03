Evo kako preuzeti kontrolu nad emocijama dok peglate kartice

Osjećaji prema novcu iskrivljuju našu sliku stvarnosti, a što imamo više osjećaja prema novcu, slika je iskrivljenija. Tako ističu Zvonimir Galić i Nikola Erceg, autori priručnika “Ja i novac - Psihologija novca i potrošnje”, objavljenog ove godine u izdanju udruge Štedopis. A koliko je važno shvatiti našu emotivnu povezanost s novcem i koliko taj odnos utječe na naše svakodnevne odluke, znamo svi iz osobnog iskustva.

Koliko ste puta “čvrsto” odlučili da nećete ulaziti u minus, no onda je iskrsnulo putovanje ili dobro sniženje nakon kojeg ste rekli: “Živi se samo jednom u životu!” i prekršili prethodnu odluku? Zašto redovito u dućan odlazimo “samo” po kavu i kruh, a izlazimo s novim parom tajica, bocom maslinova ulja na akciji i paketom krafni, često bez kave i kruha? Kako to da i ljudi s velikim primanjima završavaju plaćajući račune kreditom i iz minusa?

- Naš strastven odnos prema novcu proizlazi iz dvaju mehanizama pomoću kojih on utječe na naše psihološko funkcioniranje - ističu Zvonimir Galić, izvanredni profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te Nikola Erceg, asistent na istom Odsjeku. Naime, novac je instrument kojim nabavljamo važne stvari za život, pa se trudimo zarađivati ga da si to omogućimo. No, s druge strane, novija istraživanja upućuju na to da novac funkcionira slično drogi.

- Neuroekonomska istraživanja pokazuju kako se u ljudskome mozgu, kad dobivamo novac, aktiviraju isti dijelovi kao i kod ovisnika o kokainu i morfiju kad uzimaju drogu. Vjerojatno je snaga tih impulsa u nekih ljudi toliko jaka da im skupljanje novca postaje svrha života - ističu autori u svojem priručniku.

Stoga, preporučuju, s obzirom na to da se lako privikavamo na stvari koje si kupujemo, bolje je obaviti više malih kupnji nego jednu veliku. Naime, između tih malih kupnji prolazi manje vremena pa se ne stignemo naviknuti na osjećaj sreće koji brzo prolazi. Osim toga, s tri male čokolade imamo tri prva ugriza koji donose onaj najveći moment sreće, dok s jednom, bez obzira na to koliko je velika, to zadovoljstvo proživljavamo samo jednom.

Primjerice, ističu Galić i Erceg, naše poimanje identiteta izravno je povezano s potrošnjom. Ako se doživljavamo kao ekološki svjesna osoba, tad ćemo kupiti vodu u staklenoj, a ne plastičnoj boci, ili ćemo za vožnju do posla kupiti bicikl. Na našu potrošnju odlučuje i odluka kako se želimo predstaviti svijetu. Želimo li ostaviti dojam ozbiljnog poslovnog čovjeka, uložit ćemo u kvalitetan sat. Želimo li, pak, obitelji pokazati da smo uspješni u poslu u dijaspori, na praznike ćemo stići u novome modelu Mercedesa.

Doslovce svaki dio života izravno se može povezati s promišljanjem o novcu.

- Jedna od najsnažnijih odrednica naše potrošnje proizlazi iz evolucijski ukorijenjene želje za privlačenjem i zadržavanjem partnera. Aktiviranjem ove potrebe i muškarci i žene osjetljivi su na informacije o vlastitoj privlačnosti i privlačnosti drugih, a to određuje koliko novca trošimo na različite proizvode i aktivnosti koje ih čine privlačnim partnerima - navode autori.

Preuzmite kontrolu nad novcem, sad!

1. Kupujem, dakle jesam

Proizvode kupujemo zbog toga jer nam znače. Potrošnjom šaljemo poruku o tome tko smo. Kupnjom često rješavamo i nesklad između onoga što jesmo i što želimo biti, a novac trošimo da zadovoljimo psihološke potrebe.

2. Darwin u trgovini

Još u prapovijesti smo birali namirnice s kojima smo preživljavali. Danas biramo hranu u brzim restoranima jer je masna i slana, što nam je važno za preživljavanje. Evolucijski nam je ukorijenjena želja za privlačenjem partnera pa ćemo uložiti u uređivanje sebe i imovine.

3. Kako povećati sreću od trošenja

Novac definitivno donosi sreću, ali samo kratkotrajno i do određenog iznosa. Čovjek je sretniji ako troši na druge, ako troši na iskustva. a ne stvari, jer se na njih prebrzo naviknemo, te je bolje kupovati manje, ali češće, nego obavljati velike kupnje.

4. Pobijedite sebe u shoppingu

U trgovačke centre ne odlazimo samo zbog kupovine, nego i zato što se tamo odvija društveni život. Trgovci će iskoristiti našu potrebu za društvom, dokazivanjem ili pažnjom pa će prilagoditi svjetla i nuditi uzorke. Važno je ne kupovati žurno.

5. Što je bol plaćanja?

Čak 95 posto građana Hrvatske plaća karticama, a psihološki nas više ‘boli’ trošiti gotovinu jer je trošak opipljiv. Boli nas i kad nakon putovanja još mjesecima plaćamo rate, a užitak zbog iskustva je nestao. Ako želimo uštedjeti, plaćajmo gotovinom.

6. Mentalno računovodstvo

Promišljanje o tome koliko nam je nešto potrebno i isplati li se plaćati na rate neki proizvod važno je zbog vježbanja samokontrole. Planiranje i proračunavanje može se okrenuti i protiv nas, zato treba vježbati mehanizme osobne discipline.

7. Zašto uzimamo kredite?

Krediti nam omogućuju da ono što želimo dobivamo sad, a plaćamo kasnije. To dovodi do iracionalnih odluka. Važno je pri tome ne uspoređivati se s bogatijima od sebe i ne zaboraviti da zaduženost izaziva i psihičke poteškoće.

8. Kako se stvarno držati odluka

Važno je odabrati cilj koji nam je dostižan u željenom roku i izbjegavati utjecaje okoline. Umjesto novogodišnje odluke ‘počinjem štedjeti’, treba postaviti cilj: ‘Do lipnja ću izdvajati po 200 kuna mjesečno i uštedjeti 1800 kuna za vikend na moru’.

9. Sami stvaramo svoje izbore

Ljudi su puno osjetljiviji na gubitke nego dobitke. To nam omogućuje da sami kreiramo svoje izbore. Primjerice, kućanstva će trošiti manje struje ako im se da informacija da troše više od drugih, a oznaka ‘najtraženije’ povećava potražnju.

10. Gotovinska dijeta

Istraživanja pokazuju kako karticama češće kupujemo nezdravu hranu, čips, kolače i slično. Dok plaćamo gotovinom, mnogo smo manje impulzivni te ćemo radije odabrati zdraviju hranu, što će nam sačuvati i liniju.

Marina Ralašić: Financijski uspjeh je pitanje srca i uma

Pri donošenju financijskih odluka ponašamo se iracionalno pa je za prevladavanje lošeg ponašanja, poput prekomjerna trošenja ili impulzivne kupnje, potrebno razumjeti kako nas misli i emocije potiču na određena ponašanja. Stoga je ovo knjižica o samopomoći koja daje jasno izložene znanstvene odgovore na pitanja što je psihologija novca i kako nam psihologija pomaže u običnim svakodnevnim prilikama kako bismo povećali kvalitetu svojega života, pojasnila je Marina Ralašić, predsjednica Instituta za financijsko obrazovanje Štedopis, koji je izdao priručnik “Ja i novac”. Priručnik je predstavljen tijekom Svjetskog i Europskog tjedna novca, koji se obilježava od 25. do 29. ožujka.

Svjetski i Europski tjedan novca

Ovogodišnji tjedan novca posvećen je mladima i njihovoj edukaciji u upravljanju novcem. Jedan od takvih projekata je i Europski kviz o novcu, koji je po drugi put organizirala Hrvatska udruga banaka uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje. Prošli tjedan je u kvizu sudjelovalo više od 1000 učenika hrvatskih i srednjih škola. Na finalno natjecanje u Bruxelles idu učenice Srednje škole Hvar.