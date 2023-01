Evo kako rade trgovine u vašoj blizini na Sveta tri kralja: Mnogi su prilagodili radno vrijeme

Spar i Interspar

Trgovine SPAR-a rade do 14 sati, a INTERSPAR trgovine u petak rade po prilagođenom radnom vremenu. Točno radno vrijeme trgovine u svojoj blizini možete provjeriti ovdje.

Konzum

Konzumove trgovine će ovisno o lokaciji, raditi u petak prema prilagođenom radnom vremenu. Raspored radnog vremena možete pogledati ovdje.

Kaufland

Na Sveta tri kralja radno vrijeme trgovina bit će skraćeno i razlikovat će se od lokacije do lokacije, a kako radi trgovina u vašoj blizini provjerite ovdje.

Lidl

Lidl trgovine će u petak raditi prema prilagođenom radnom vremenu, odnosno do 14, 16, 18 ili 20 sati, ovisno o lokaciji trgovine. Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Foto: Dreamstime

Studenac

Studenac će raditi prema prilagođenom radnom vremenu, a više informacija kako radi trgovina u vašoj blizini provjerite ovdje.

Eurospin

Eurospin trgovine zasada nema obavijesti o tome kakvo radno vrijeme će biti na blagdan Sveta tri kralja. No, ako dođe do promjene, radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Plodine

Plodine će imati prilagođeno radno vrijeme, ovisno o poslovnici, a detalje kako radi obližnja trgovina možete vidjeti ovdje.

Dm

Sve Dm-ove poslovnice će u petak biti zatvorene.

Bipa

Na blagdan Sveta tri kralja neke poslovnice biti će raditi skraćeno, neke prema redovnom radnom vremenu, a neke će biti zatvorene. Radno vrijeme vaše poslovnice provjerite ovdje.

Muller

Sve Muller trgovine će raditi skraćeno, a točno radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Arena Centar, Zagreb

Na Sveta tri kralja Arena Centar radi prema redovnom radnom vremenu. Osim pošte, banke i poslovnice Fine. Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Avenue Mall

Avenue Mall će također raditi prema redovnom radnom vremenu. Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Westgate

Na Sveta tri kralja Westgate će raditi od 10 do 21 sati.

City Center

City Center one West, City Center one East i City Center one Split rade normalno, od 9 do 21 sat.

Foto: Dreamstime

King Cross

King Cross na Sveta tri kralja radi normalno, do 21 sat.

Z CENTAR

I Z centar će isto raditi po redovnom radnom vremenu na Sveta tri kralja - do 21 sat. Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Centar Kaptol

Na Sveta tri kralja ovaj centar je zatvoren.

Supernova Zagreb

Supernova u Zagrebu će raditi prema redovnom radnom vremenu od 9 do 21 sat.

Supernova Zadar

Na Sveta tri kralja Supernova Zadar će raditi prema redovnom radnom vremenu.

Tower Centar Rijeka

Na Sveta tri kralja Tower Centar radi od 10 do 21 sat.

