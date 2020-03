Evo kako sve možete urediti svoj radni kutak u kući ili stanu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nešto biste doma promijenili a ne znate što? Evo inspiracije...

Ako prilagodite sebi određeni prostor unutar vašeg doma to bi vam moglo pomoći da bude produktivniji i da zavolite rad od kuće.

Ako nemate ideja kako urediti prostor, pogledajte kako su drugi to napravili.

Potpuno bijeli stol Adrianne Zielińske obogaćen je sa crvenim i zlatnim detaljima.

Prostor izgleda privlačno zahvaljujući debelom pokrivaču, a obližnji prozor daje svjetlost i omogućava joj da može gledati vani kada se počne osjećati tjeskobno u zatvorenom prostoru.

Ured Anne Podedworne izgleda poput nekog tropskog ureda zahvaljujući brojnim biljkama koje ga krase. Budući da prostor kao da vanjski prostor donosi unutra nećete osjećati da ste zatvoreni u unutarnjem prostoru.

Our studio is also working remotely starting this week so here is my home #workpace setup 🌱🌱🌱 #workingfromhome pic.twitter.com/0FWXNScaJN