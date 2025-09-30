STROGI I ZAIGRANI
Evo kakvi su znakovi Zodijaka kao majke i očevi: Tko je strog, a tko djeci želi biti prijatelj?
Horoskop otkriva kakvi su znakovi kao roditelji, od strogih i autoritativnih do brižnih i razigranih. Zvijezde utječu na to jesu li majke sklonije prevelikoj zaštiti ili koliko su očevima važne disciplina i pravila. Donosimo pregled po znakovima, pa provjerite prepoznajete li sebe ili svoje roditelje
U nastavku pogledajte kakve su majke prema horoskopskim znakovima.
| Foto: FaustFoto
1. OVAN. Ovan je snažna i energična majka, uvijek spremna stati u obranu svoje djece. Uči ih hrabrosti i samostalnosti, ali ponekad može biti nestrpljiva ili previše zahtjevna. Djeca uz nju odrastaju s osjećajem da imaju moćnog saveznika.
| Foto: Fotolia
2. BIK. Bik pruža djeci stabilnost i sigurnost. Dosljedna je i pouzdana, ali zna biti i tvrdoglava. Djeca uz nju uče vrijednost truda i važnost uživanja u sitnim životnim radostima.
| Foto: Fotolia
3. BLIZANAC. Majka Blizanac unosi vedrinu i razigranost u obitelj. Potiče djecu na znatiželju i razgovor, ali zbog promjenjivog raspoloženja može ih zbunjivati. Ipak, s njom im nikada nije dosadno.
| Foto: Fotolia
4. RAK. Izuzetno je brižna i zaštitnička. Djeci pruža toplinu, nježnost i osjećaj sigurnosti, ali ponekad ih može gušiti svojom pretjeranom pažnjom. Njena ljubav je uvijek bezuvjetna.
| Foto: Fotolia
5. LAV. Daje djeci hrabrost i samopouzdanje. Kreativna je, topla i uvijek želi da njezina djeca zablistaju. Ponekad zna biti dramatična, no djeca u njoj vide najveću podršku i zaštitnicu.
| Foto: Fotolia
6. DJEVICA. Djevica je organizirana i odgovorna, posvećuje se detaljima i brine o zdravlju i redu. Djecu uči disciplini i odgovornosti, ali ponekad može biti previše kritična. Sve što radi, radi iz želje da ih pripremi za život.
| Foto: Fotolia
7. VAGA. Vaga nastoji stvoriti miran i skladan dom. Djecu uči strpljenju, ravnoteži i važnosti poštovanja drugih. Ponekad je neodlučna, no njezina toplina i pravičnost djeci daju osjećaj sigurnosti.
| Foto: Fotolia
8. ŠKORPION. Majka Škorpion je intenzivna i strastvena u odgoju. Djecu štiti svim snagama i često želi imati potpunu kontrolu. Iako ponekad djeluje strogo, njezina odanost i snaga daju djeci osjećaj duboke sigurnosti.
| Foto: Fotolia
9. STRIJELAC. Strijelac je vedra, vesela i uvijek spremna na avanturu. Djecu potiče na istraživanje i slobodu, a kroz humor i optimizam uči ih kako uživati u životu. Zna biti nepredvidiva, ali im daje osjećaj lakoće i radosti.
| Foto: Fotolia
10. JARAC. Odgovorna je i dosljedna, djecu odgaja s jasnim pravilima i granicama. Uči ih vrijednosti rada i discipline, no ponekad može biti stroga ili previše zabrinuta. Unatoč tome, djeca znaju da na nju uvijek mogu računati.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK. Majka Vodenjak je originalna i nekonvencionalna. Djeci daje slobodu i potiče ih da budu svoja, a odgoju pristupa na svoj jedinstven način. Ponekad može djelovati distancirano, ali njezina ljubav je uvijek iskrena.
| Foto: Fotolia
12. RIBA. Nježna, suosjećajna i maštovita. Djeci daje obilje ljubavi i pažnje, a često im otvara svijet mašte i kreativnosti. Ponekad je previše popustljiva, no djeca uz nju uvijek osjećaju toplinu i zaštitu.
| Foto: Fotolia
U nastavku pogledajte kakvi su očevi prema horoskopu.
| Foto: 123RF
1. OVAN. Otac Ovan je energičan, hrabar i pun inicijative. On želi da njegova djeca budu snažna i samostalna, često služeći kao pokretač i motivator. Međutim, ponekad može biti previše impulsivan i zahtjevan.
| Foto: Fotolia
2. BIK. Otac Bik pruža stabilnost i sigurnost. On je strpljiv, pouzdan i predan obitelji. No, može biti i tvrdoglav i otporan na promjene.
| Foto: Fotolia
3. BLIZANAC. Blizanac donosi komunikativnost, veselje i raznolikost u obitelj. Djeca mu su prijatelji i često uče kroz razgovor i igre. Međutim, nedosljednost i promjena raspoloženja mogu ponekad stvarati nesigurnost.
| Foto: Fotolia
4. RAK. Ima snažan zaštitnički instinkt. On duboko osjeća i bori se za dobrobit svoje obitelji. No, ponekad se može povući u svoju osjetljivost i pretjerano brinuti.
| Foto: Fotolia
5. LAV. Lav voli biti ponosan i velikodušan prema djeci. On ih podržava i potiče da budu najbolji što mogu. Ponekad zna pretjerati u samopouzdanju ili glumi veliku figuru pred drugima.
| Foto: Fotolia
6. DJEVICA. Otac Djevica prati detalje i brine o praktičnim stvarima. On je organiziran i želi da djeca odrastu odgovorno. Ipak, može biti kritičan i previše analitičan.
| Foto: Fotolia
7. VAGA. Otac Vaga teži harmoniji i ravnoteži u obitelji. On želi pravednost i pokušava izbjegavati konflikte. Ali ponekad može biti neodlučan ili previše kompromitirati svoje stavove.
| Foto: Fotolia
8. ŠKORPION. Škorpion je intenzivan, strastven i vrlo angažiran. On želi duboku povezanost i često štiti svoju djecu s velikom snagom. No, može biti vrlo kontrolirajući ili ljubomoran.
| Foto: Fotolia
9. STRIJELAC. Otac Strijelac unosi optimizam, avanturu i širinu pogleda u život svoje djece. On uči kroz iskustva i putovanja. Ali može biti nepredvidiv ili manje dosljedan u svakodnevnim obavezama.
| Foto: Fotolia
10. JARAC. Jarac je ozbiljan, odgovoran i usmjeren na dugoročnu stabilnost. On postavlja visoke standarde i potiče radnu etiku. Ponekad može biti rezerviran ili previše fokusiran na ciljeve.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK. Otac Vodenjak je originalan, progresivan i otvoren idejama. Djeci daje slobodu i potiče individualnost. Ali može djelovati udaljeno ili hladno kad se zakopča u vlastite misli.
| Foto: Fotolia
12. RIBA. Otac Ribe je suosjećajan, nježan i intuitivan. On razumije emocije djece i pruža im potporu. No, ponekad može bježati od konflikata ili biti previše osjetljiv.
| Foto: Fotolia