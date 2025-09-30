Obavijesti

STROGI I ZAIGRANI

Evo kakvi su znakovi Zodijaka kao majke i očevi: Tko je strog, a tko djeci želi biti prijatelj?

Horoskop otkriva kakvi su znakovi kao roditelji, od strogih i autoritativnih do brižnih i razigranih. Zvijezde utječu na to jesu li majke sklonije prevelikoj zaštiti ili koliko su očevima važne disciplina i pravila. Donosimo pregled po znakovima, pa provjerite prepoznajete li sebe ili svoje roditelje
Mother with daughters at home
U nastavku pogledajte kakve su majke prema horoskopskim znakovima. | Foto: FaustFoto
