Evo kod kojih tegoba magnezij pomaže i u čemu ga sve ima

Magnezij je jedan od onih tihih, ali ključnih minerala bez kojih tijelo jednostavno ne funkcionira kako treba. U nastavku saznajte kod kojih stanja vam može pomoći i kako prepoznati da vam ga nedostaje
Sudjeluje u stotinama biokemijskih procesa – od rada mišića i živčanog sustava do stabilizacije razine šećera u krvi, zdravlja srca i čvrstoće kostiju. Utječe čak i na razinu energije. Iako ga možemo dobiti kroz raznovrsnu prehranu, ponekad liječnik može preporučiti dodatke prehrani ako postoji nedostatak. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
