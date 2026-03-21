Evo koja hrana odgovara vašem tipu kože i što treba izbjegavati

Problemi s kožom mogu nastati zbog vanjskih utjecaja, no prvenstveno dolaze iznutra. Ono što unosimo u organizam utječe na razinu različitih hormona u tijelu, što znači da su cjelokupno zdravlje i izgled kože neizbježno usko povezani s hormonskim fluktuacijama na koje utječe prehrana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Akne | Video: KanalRi

- Kada je riječ o koži, ljudi misle da je rješenje tretirati je kremama. No, mnogo toga što vidimo izvana proizvod je onoga što se događa iznutra. Hrana je dio toga - kaže Lisa Moskovitz, dijetetičarka i medicinska sestra, te izvršna direktorica New York Nutrition Group i partnerica tvrtke Seeds of Change.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Evo što stručnjakinje savjetuju što jesti na temelju potreba vaše kože. No, prvo trebate znati koji je vaš tip kože.

Kako otkriti svoj tip kože

Prije nego što počnete puniti košaricu, morate utvrditi koji tip kože imate. Michele Green, dr. med., kozmetička dermatologinja sa sjedištem u New Yorku, predlaže da započnete tako da ne koristite nikakve proizvode nakon čišćenja kože i obratite pozornost na to kako izgleda nakon nekoliko sati. Postoji nekoliko znakova koji vam mogu pomoći da odredite koji tip imate.

Općenito, glavni tipovi kože su: suha, normalna, masna i mješovita. Unutar ovih tipova kože mogu postojati i drugi problemi, poput akni, perutanja ili beživotnosti.

Prema Green, ako vaša koža izgleda sjajno, imate masnu kožu, ako je perutava, crvena ili iziritirana, imate suhu kožu, a ako je masna na nekim, a suha na drugim područjima, imate mješovitu kožu.

Najbolja i najgora hrana za suhu kožu

Ako vam je koža suha, možda je žedna. Moskovitz kaže kako treba razmisliti o hidrataciji.

- Pijenje 2 litre vode svaki dan može pomoći, ali vodu možete dobiti i putem voća, poput lubenice - savjetuje Moskovitz.

Green dodaje kako kožu možete hidratizirati i putem masnih kiselina, poput onih koje se nalaze u: avokadu, maslinovom ulju i lososu. Također, trebali biste svesti unos dehidrirajuće hrane i pića na minimum. Prekomjerni unos kofeina i alkohola može isušiti kožu.

Foto: Dreamstime

Razine tolerancije su različite za svakoga, ali stručnjaci predlažu da se ograničite na 400 miligrama kofeina dnevno (oko dvije do tri šalice kave). Ali suha koža nije samo posljedica dehidracije.

- Nedostatak vitamina A i C može doprinijeti suhoj koži. Zato povećajte unos špinata, brokule i batata - kaže Green.

Najbolja i najgora hrana za masnu kožu

Moskovitz kaže da je primamljivo izbaciti ulje iz prehrane ako imate masnu kožu. Ali to nije nužno najbolji put.

- Ljudi automatski pretpostavljaju da ulje stvara više masnoće. No, protuupalna ulja zapravo je mogu smanjiti - kaže ona.

Neke namirnice s protuupalnim uljima uključuju: avokado, masline, ribu i lanene sjemenke. Hrana koju treba ograničiti je masna i ultra-prerađena, poput pomfrita. Treba smanjiti i unos dodanog šećera na minimum (ispod 10 posto dnevno).

Green se slaže i kaže da nekoliko jednostavnih zamjena može uvelike pomoći u kontroli masne kože.

Foto: Dreamstime

- Sprječavanje prekomjerne proizvodnje sebuma i borba protiv začepljenih pora može biti jednostavna. Jedite cjelovite žitarice umjesto rafiniranih ugljikohidrata te perad ili ribu umjesto crvenog mesa. Pomoći će i zamjena slatke hrane onom s prirodno prisutnim šećerima, poput voća.

Najbolja i najgora hrana za mješovitu kožu

Budući da je mješovita koža mješavina suhe i masne, Moskovitz kaže da je integriranje planova prehrane za oba tipa dobar početak. Osobe s mješovitom kožom ne moraju u potpunosti izbaciti ugljikohidrate, no važno je obratiti pozornost na to koje vrste žitarica jedete.

- Ugljikohidrati mogu uzrokovati upalu i mogu poremetiti osjetljivu ravnotežu kod nekoga s mješovitom kožom. Prilikom odabira ugljikohidrata, odlučite se za one koji imaju visok udio proteina i nizak glikemijski indeks, poput smeđe riže ili kvinoje - kaže Green.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolja i najgora hrana za kožu sklonu aknama

Iako se akne često smatraju tinejdžerskim problemom, nisu. Akne se mogu javiti i u odrasloj dobi, a čest krivac je menopauza. Moskovitz kaže kako je to kombinacija masnoće, upale i bakterija. Savjetuje ljudima s ovim problemom da se usredotoče na mikronutrijente umjesto da se samo pridržavaju plana prehrane za masnu kožu.



