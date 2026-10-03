Evo koja je jesenska poslastica idealna za vaš horoskopski znak

Ovo je doba godine rezervirano za slatke delicije i sve ono što pruža osjećaj ugode. Bilo da pečete kolače, organizirate večer uz horor filmove ili se samo želite počastiti tijekom prohladne večeri, jesenski deserti imaju čaroliju
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Dok neki znakovi žude za utjehom, drugi traže uzbuđenje (i dodatnu dozu šećera), no na kraju dana, nitko ne može odoljeti sezonskim užicima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dok neki znakovi žude za utjehom, drugi traže uzbuđenje (i dodatnu dozu šećera), no na kraju dana, nitko ne može odoljeti sezonskim užicima.
|
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dok neki znakovi žude za utjehom, drugi traže uzbuđenje (i dodatnu dozu šećera), no na kraju dana, nitko ne može odoljeti sezonskim užicima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovan - S'mores: Bez tebe nema logorske vatre. Ti si iskra koja potiče ljude da se opuste i izađu iz svoje ljušture, čak i kad je vani prohladno. Baš poput svog energičnog vladajućeg planeta Marsa, unosiš kaos i vatru. To, naravno, uključuje i savršeno prepečen (ili lagano zagoren) sljezov kolačić.
| Foto: Fotolia
Bik - Rolice s cimetom: Voliš si dati vremena. Slično svom vladajućem planetu Veneri, uživaš u slatkoći koju život nudi, čineći sve raskošnijim. Krećeš se polako i sigurno, poput tople glazure koja se topi preko svježe pečenih rolica s cimetom.
| Foto: Fotolia
Blizanci: "Rice Krispie" s okusom pite od bundeve: Ti si društveni leptir Zodijaka. Vjerojatno juriš s jednog druženja s prijateljima na drugo, pa su ti zabavne i brzo gotove slastice savršen izbor. Unesi malo promjene i blagdanskog duha dodavanjem začina za pitu u mješavinu sljezovih kolačića i žitarica.
| Foto: Fotolia
Rak - Pita od jabuka: Uvijek se pobrineš da se svi osjećaju kao kod kuće. Ulažeš ljubav u sve što pečeš, a tvoja se toplina osjeti u svakom zalogaju. Ništa ne dočarava ugođaj ugodne jesenje večeri kao pita od jabuka, osobito ona pripremljena od nule.
| Foto: Fotolia
Lav - Pumpkin Latte: Unosiš dašak glamura u jesenska slavlja. S ovom kavom, spreman si i za fotografiranje! Uostalom, nitko ne voli slavlje više od tebe, zbog čega znaš kako održati blagdanski duh kod svih oko sebe.
| Foto: Fotolia
Djevica - Prhki keksi s pekan orasima: Tekstura ovih keksića vam odgovara. Hrskavi su, bogati maslacem i savršeno uravnoteženi - baš kao ti. Privlače te slastice koje djeluju profinjeno, a istovremeno pružaju osjećaj ugode, bez nepotrebnog kompliciranja. Pečenje ti također pruža gotovo meditativan ugođaj.
| Foto: Fotolia
Vaga - Kriške jabuke s karamelom: Tebi je najvažnija ravnoteža, a jabuke s karamelom savršen su pogodak. Sve na njima - od sjajnog preljeva od karamele do zadovoljavajućeg hrskanja – pomalo je neuredno, ali neodoljivo šarmantno, baš kao i ti.
| Foto: Fotolia
Škorpion - Brown butter blondie: Tvoj ukus za deserte naginje dekadenciji uz dozu tajanstvenosti. Često te privlače duboki, intenzivni okusi, a karamelizirani maslac s notama toffeeja pogađa onu savršenu sredinu između ugode i zavođenja, odražavajući tvoj jezik ljubavi.
| Foto: Fotolia
Strijelac - Kokice s cimetom: Žudiš za nečim zabavnim i stvorenim za dijeljenje. Kokice sa šećerom i cimetom savršeno prate tvoju nezaustavljivu energiju. Jednostavne su za pripremu i idealne za veliku zdjelu iz koje ćeš grickati s najboljim prijateljima. Uostalom, ti si tip osobe koja gricka grickalice dok usred smijeha priča neku priču.
| Foto: Fotolia
Jarac - Pita od bundeve: Cijeniš klasike koji nikad ne izlaze iz mode. Pita od bundeve bezvremenski je izbor; tradicionalna je i pruža osjećaj ugode baš kao i tvoj pristup životu, a sam ritual pečenja donosi ti tiho zadovoljstvo. Možda nije pretjerano upadljiva, ali s razlogom je svima omiljena.
| Foto: Fotolia
Vodenjak - Krafna s javorovim sirupom i slaninom: Živiš za originalnost i inovaciju, čak i kad je riječ o desertu. Krafne s javorovim sirupom i slaninom na prvu možda nemaju smisla, ali zapravo funkcioniraju savršeno - baš kao i tvoje najbolje ideje. Također voliš neočekivane spojeve slatkog i slanog.
| Foto: Fotolia
Ribe - Plata za vruću čokoladu: Vizualni dojam ti je iznimno važan, a ova slastica predstavlja pravi doživljaj. Od bogatog izbora čokolada do rastopljenih marshmallowa, keksa i štapića za umakanje, uživaš u stvaranju trenutaka u kojima osjećaš da stvaraš uspomene.
| Foto: Fotolia