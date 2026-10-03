Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SAVRŠEN DESERT

Evo koja je jesenska poslastica idealna za vaš horoskopski znak

Ovo je doba godine rezervirano za slatke delicije i sve ono što pruža osjećaj ugode. Bilo da pečete kolače, organizirate večer uz horor filmove ili se samo želite počastiti tijekom prohladne večeri, jesenski deserti imaju čaroliju
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Evo koja je jesenska poslastica idealna za vaš horoskopski znak
Dok neki znakovi žude za utjehom, drugi traže uzbuđenje (i dodatnu dozu šećera), no na kraju dana, nitko ne može odoljeti sezonskim užicima. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/14
Dok neki znakovi žude za utjehom, drugi traže uzbuđenje (i dodatnu dozu šećera), no na kraju dana, nitko ne može odoljeti sezonskim užicima. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026