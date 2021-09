Ponekad dođete na radni sastanak osjećajući se budnima, pozitivni i spremni uhvatiti se u koštac sa svim izazovima koji se pojave, a ponekad... ne.

Mnogi čimbenici mogu utjecati na to kako se pojavimo na sastanku, a neki od njih su izvan naše kontrole. Međutim, nova istraživanja otkrivaju da postoji jedna stvar kojom se može upravljati, a zbog koje sastanak može biti produktivan ili potpuna gnjavaža za sve uključene strane, a to je njegovo vrijeme.

Kako sinkronizirati sastanke s cirkadijskim satom?

Ispostavilo se da idealno vrijeme sastanka ne mogu diktirati satovi koji su na zidu ili ekranu računala, već naši unutarnji satovi ili cirkadijalni ritmovi.

Prosječni cirkadijalni sat traje oko 24,18 sati, lijepo se sinkronizirajući sa vanjskim satovima po kojima svi živimo. Međutim, ti se unutarnji satovi neznatno razlikuju od osobe do osobe. Netko s dužim cirkadijskim satom vjerojatno će htjeti kasnije ostati budan i duže ujutro spavati od nekoga s kraćim satom.

Osim što utječu na preferencije spavanja, ovi cirkadijalni ritmovi mogu utjecati na raspoloženje i na razinu energije kod čovjeka. Kao što možete zamisliti, noćna sova se neće osjećati budno i puno energije u 9 sati ujutro kao jutarnja ptica.

Ne postoje dva ista cirkadijalna sata, zbog čega dr. Steven Lockley, neuroznanstvenik u bolnici Brigham & Women i izvanredni profesor medicine na Medicinskom fakultetu Harvard, preporučuje tvrtkama da održavaju radne pozive i sastanke u doba dana kada se jutarnje ptice, noćne sove i svi između njih mogu pojaviti osjećajući se odmorno i spremno dati svoj doprinos.

- Ako ste večernji tip, sigurno ne želite imati sastanak u 8 sati ujutro. A ako ste jutarnji tip, ne želite imati sastanak u 18 sati. Najbolje vrijeme za održavanje sastanaka za sve tipove je između 11 i 16 sati - objašnjava stručnjak za cirkadijalni ritam.

Na taj način, kaže, 'svatko može doći a da ne bude u nepovoljnom položaju'. Naravno, to nije uvijek moguće, pogotovo ako vaš tim radi u različitim (doslovnim) vremenskim zonama.

- No kad god imate mogućnost zakazati sastanke za sredinu standardnog radnog dana, učinite to i provjerite utječe li to na ono što vi i drugi možete doprinijeti sastanku, poslovnom pozivu ili zoomu - kaže stručnjak.

Cirkadijski ritam u službi čovjeka

Cirkadijalna znanost je rastuće područje i Lockley predviđa da ćemo uskoro moći mjeriti naše ritmove brzim uzorkom sline ili testom krvi. Kad to bude moguće, naši će rasporedi postati fleksibilniji i neće se od svih očekivati ​​da će raditi najbolji mogući posao između 8 ujutro i 16 popodne, piše mbg.

U međuvremenu poštujući svoj vlastiti cirkadijski ritam, održavajući dosljedno vrijeme spavanja (čak i vikendom), dobivajući dovoljno sunčeve svjetlosti danju i mraka noću, te strateško planiranje sastanaka može vam pomoći da najbolje iskoristite te dragocjene sate kad imate najviše energije.