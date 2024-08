Evo koji vremenski period treba većini muškaraca da se zaljube

Vjerujete li u ljubav na prvi pogled ili ne, jedno istraživanje je otkrilo koliko muškarcima treba vremena da se zaljube. Istraživanje tvrdi da se u jednoj petini sekunde u muškom mozgu oslobode kemijski spojevi koji izazivaju euforiju, pa imaju osjećaj kao da su uzeli neku vrstu droge.

Tako da, ljubav na prvi pogled je i više nego moguća. Kad gledate osobu koja vam se sviđa, oslobađaju se isti hormoni kao i kad o njima razmišljate.

- Jednom mi se to dogodilo. Vidjela sam svog budućeg dečka i počeli smo razgovarati gotovo odmah. Teško mi je prepričati te osjećaje, a do tad nikad nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled - ispričala je autorica za Your Tango.

Kako kaže, nakon nekoliko dana je bila u sedmom nebu. Unatoč pokušajima da uspore svoj odnos, nije im išlo, jer su se jednostavno osjećali neopisivo kad bi bili zajedno.

Iako se zbog manjka komunikacije odnos kasnije nije nastavio, autorica tvrdi kako joj je to iskustvo promijenilo pogled na 'instantnu' ljubav.