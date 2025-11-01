Evo koju karmu je vaša duša izabrala prema datumu rođenja

Rođeni 2., 11., 20. ili 29.: Karma suosjećanja i emocionalne ravnoteže Kao rođeni mirotvorac, skloni ste posredovanju i donošenju mira u napete situacije, ili rastvaranju granica koje druge drže u iluziji odvojenosti. Predodređeni ste da usađujete lekcije empatije, vođeni svojim velikim zlatnim srcem. Vaša ljubaznost je snaga, a ne slabost — kada se primijeni mudro. Pod vladavinom Mjeseca, nebeskog tijela emocionalne inteligencije, ovdje ste da naučite vjerovati svom unutarnjem znanju i intuitivnoj mudrosti. Kada ugađate drugima nauštrb sebe, zapetljate se. Kada svoje psihičke sposobnosti koristite za njegovanje sebe i drugih — univerzum vam otvara put. | Foto: 123RF