Evo koliko često trebate prati kosu da bude sjajna i zdrava

Oko pranja kose ne postoji službeno stajalište među strukom, no zajednička je preporuka da svakodnevno pranje kose ipak nije najbolje rješenje, piše Glamourmagazine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Svakodnevno pranje isušuje i oštećuje kosu. Mnogi šamponi sadrže kemikalije poput sulfata koje se koriste u proizvodnji sapuna, pojašnjava Adir Abergel, stilistica za kosu i direktorica tvrtke Virtue. Svakodnevno pranje osobito šteti dugačkoj kosi, ističe Philipp Haug iz Toni&Guy salona.

Foto: vadimguzhva

- Kod kratke kose to nije tako velik problem, no dugoročno svakodnevno pranje može sa kose skinuti zaštitna prirodna ulja te izblijediti boju, kaže on.

Koliko često?

Većina stručnjaka slaže se kako je dovoljno oprati kosu svaka dva do tri dana, no to ovisi o tipu kose. - Brinete s gustom kosom i Azijatkinje češće imaju kosu koja se brzo masti, pa je kod njih ipak poželjno češće pranje, recimo tri ili više puta tijekom tjedna. Za obojenu kosu i onu koju tretirate kemikalijama te afro karipski tip kose dovoljno je prati je i jedanput na tjedan jer se ona ne masti toliko, kaže Jake Wanstall iz Jo Hansforda.

Foto: Dreamstime

Životne navike dodatni su faktor, pa ako puno vježbate i znojite se, koristite proizvode za njegu i oblikovanje kose ili radite u prljavom okolišu, morate je prati češće. Ako već neko vrijeme kosu perete svaki dan, trebat će vam period za prilagodbu kako ne biste pretjerano stimulirali žlijezde koje proizvode ulja. Budite ustrajni i kosa će se prilagoditi te ćete ubrzo otkriti da vam se produljilo vrijeme između dva pranja.

A što sa suhim pranjem?

Iako se ne bismo trebali pretjerano oslanjati na šampone za suho pranje kose, stručnjaci kažu da ih možemo koristiti tijekom tri do četiri dana između pranja. - Ako je riječ o šamponu bez puno štetnih sastojaka i kemikalija, možete ga koristiti koliko želite. No nakon nekoliko dana, sastojci će se nagomilati na kosi i treba je isprati. Dodatno, kosa će, kao i ostatak tijela, biti podložna bakterijama koje su u okolišu, pa je valja oprati. I na kraju, previše šampona za suho pranje može izazvati iritaciju vlasišta, pa ipak ne treba pretjerivati, pojasnila je Adir Abergel. Wanstall stoga savjetuje da koristite malo šampona.

Foto: Dreamstime

- Koristite ga samo kad je nužno, i to oko korijena i vrhova. Pritom pazite da sprejate s udaljenosti od najmanje 30 centimetara, uz nekoliko laganih potisaka. Mislim da većina ljudi ne želi koristiti više proizvoda nego što im treba, a to može imati i suprotan učinak pa će se kosa činiti težom i masnijom, savjetuje on.

Koje šampone koristiti?

Ako ima suhu kosu, redovitih pranjem ćete je dodatno isušiti i neće biti pogodna za oblikovanje ako pažljivo ne birate šampon. Izbacite sve one koji sadrže sulfate jer isušuju kosu, a obratite pažnju i na pjene za kosu jer ih mogu sadržavati. Jason Collier je stilist slavnih i ističe da je riječ o kemikaliji koju se dodaju i u druge proizvode za njegu kose. - To su vrlo oštre kemikalije koje će s kose ukloniti prirodne zaštitne masnoće, kazao je. Dodatno, stručnjaci ističu da je važna i pH vrijednost šampona.

- Ako vježbate svakodnevno ili iz drugih razloga perete kosu svakog dana, birajte šampon s najnižim pH kako iste zadržali vlagu u kosi, kaže Jonathan Soons iz salona Headmaster. Naime, pojašnjava kako kiselije formule s nižim položajem na pH skali ne oštećuju kosu toliko koliko to čine one alkalnije formule.

Ima li utjecaja način pranja?

Da. Nakon odabira odgovarajućeg šampona, najvažnije je paziti na koji način perete kosu. Pripazite da voda nije previše topla jer će na taj način brže skinuti zaštitna ulja i isušiti kosu. Što je voda hladnija, to će bolje kosa izgledati nakon pranja.

Foto: Dreamstime

- Temperatura vode je jako važan element i preporučujem da bude sobne temperature. Ako je prevruća, voda će ukloniti sve ono što ojačava vašu kosu. Ako je isperete u hladnoj vodi, to će povećati njezin sjaj, ističe Jason Collier.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: