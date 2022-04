Evo na kojim mjestima u domu se najčešće pojavljuje plijesan i načini kako ju najbolje očistiti

Proljeće je službeno stiglo, a za mnoge to znači da je vrijeme za navući rukavice i zgrabiti sredstva za čišćenje. Međutim, proljetno čišćenje ne bi trebalo uključivati ​​samo ribanje svakog kutka. Kako bismo osigurali čist i siguran dom, također bismo trebali potražiti imamo li plijesan u domu koje se trebamo riješiti.

Što se tiče jednog mjesta koje biste uvijek trebali prvo pregledati, to mora biti kupaonica. Zašto kupaonica? Plijesan treba dvije glavne komponente za rast - hranu i vlagu. Kada je riječ o kupaonicama, i hrane i vlage možete imati u izobilju ako ne poduzmete korake da ih uklonite.

Kupaonice mogu imati mnogo opcija hrane za plijesan u obliku prašine, stanica kože i drugih organskih čestica. Što se tiče vlage - između tuša, kade, umivaonika i WC-a, kupaonice obiluju vodom. S obzirom na ova dva elementa, plijesan može početi rasti za samo 24 do 48 sati. Kada se kolonija uspostavi, može se početi širiti po cijelom prostoru, stvarajući lošu kvalitetu zraka u prostoru i kontaminirajući razne površine. Također, povećane su šanse za razvoj dodatnih problema, jer se jedan problem s plijesni može vrlo brzo i jednostavno pretvoriti u četiri ili pet. Pomnim pregledom prostora tijekom čišćenja možemo osigurati da kupaonice ostanu sigurno utočište.

Određena mjesta u kupaonici vrlo su sklona rastu plijesni. Ovo su tri područja kojima biste trebali dati prioritet tijekom inspekcije:

1. Vodokotlić

Ovo je jedna od najboljih preporuka kada je u pitanju provjera plijesni, a traje samo 30 sekundi. Sve što trebate učiniti je doći do njega, podići poklopac i pogledati unutar spremnika i u unutrašnjost samog poklopca. Ako postoji plijesan, to bi moglo ukazivati ​​na veći problem negdje drugdje u kući. Ako plijesan počne rasti unutar spremnika, to obično znači da u zraku ima dovoljno spora da su neke uspjele ući i u ovo mjesto.

2. Ispod umivaonika

Ne zalazimo često izbliza i ispod naših umivaonika, pa ako bi došlo do malog curenja, plijesan bi tamo mogla rasti neko vrijeme prije nego što je otkrijemo. Neke plijesni ostaju nezapažene godinama, stvarajući dodatne probleme, šire se po cijelom domu i potencijalno utječu na zdravlje izloženih. Kako biste to izbjegli, zgrabite svjetiljku i izbliza pogledajte cijeli prostor ispod umivaonika u kupaonici. Potražite trenutni rast plijesni i potencijalne probleme koji bi mogli dovesti do rasta, poput istrošenih cijevi ili cijevi koje cure.

3. Fuge

Fuge lako mogu postati domom za plijesan. Kako žbuka s vremenom postaje porozna, organske čestice i voda mogu se probiti unutra, stvarajući savršeno okruženje za rast gljivica. Ponekad ta plijesan može završiti širenjem sve do zida iza žbuke, stvarajući još veći problem kontaminacije. Dok se bavite čišćenjem kupaonice, pomno pogledajte prostor u kadi ili tušu da vidite ima li znakova plijesni. Također provjerite ima li naznaka koje bi mogle dovesti do rasta. Neusklađene pločice, zastarjela žbuka, nedostatak čišćenja i loša praksa fugiranja mogu omogućiti pojavu plijesni.

Što učiniti ako pronađete plijesan?

Ako otkrijete plijesan i ona bude još uvijek dovoljno mali problem, što znači da je. na primjer, u maloj mrlji na tvrdim, neporoznim površinama poput metala ili stakla, možete je se riješiti tijekom proljetnog čišćenja. No, svakako koristite zaštitnu opremu poput rukavica i maske za lice jer izravna izloženost ovom zagađivaču u zatvorenom prostoru, kao i česticama koje se dižu u zrak tijekom sanacije, mogu izazvati štetne zdravstvene reakcije.

Jedan od načina je da jednostavno raspršite dezinfekcijsko sredstvo na ručnik od mikrovlakana i obrišite plijesan. Posebno za WC, isključite vodu, isperite WC nekoliko puta i pomoću boce s raspršivačem poprskajte cijelu unutrašnjost sredstvom za čišćenje. Ostavite da odstoji nekoliko minuta.

Za porozne površine poput žbuke koristite 8%-tni vodikov peroksid i ručnik od mikrovlakana. Noseći opremu, poprskajte vodikov peroksid na svu masu u kadi ili tušu i ostavite da odstoji najmanje 10 minuta. Zatim obrišite ručnikom. Ako se plijesan odmah vrati, to bi moglo ukazivati ​​na veći problem za koji je potreban stručnjak.

Pregled kupaonica tijekom proljetnog čišćenja izvrstan je način da osigurate da su te sobe sigurne i bez onečišćenja, a dobra je praksa s kojom ćete pratiti stanje tijekom cijele godine. Što više plijesni u zatvorenom možemo izbjeći, to će životni prostori biti zdraviji i više će promicati našu trajnu dobrobit, prenosi MBG.

